長打佔超過一半、32%是全壘打　大谷翔平安打分布網看了起雞皮疙瘩

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平在2025年賽季寫下驚人表現，不僅以打者身分橫掃聯盟，6月起更重返投手丘展現二刀流價值；MLB官方近日公開他本季的安打分布圖，罕見的擊球型態與火力結構，引發球迷與數據圈高度關注，甚至被形容為「看了會起雞皮疙瘩」。

大谷本季共擊出172支安打，成績單相當華麗，打擊率0.282、55支全壘打、102分打點、OPS高達1.014，另有20次盜壘；安打內容方面，一壘安打83支、二壘打25支、三壘打9支，加上聯盟第2多的55轟，長打合計高達89支，占整體安打數超過一半。

MLB官方數據網站《Baseball Savant》公布的大谷安打分布圖顯示，他的全壘打飛行距離與落點極具壓迫感，且並非集中在單一方向，而是平均分布於全場；MLB官方X（前推特）也直呼：「這是翔平把超規格力量送往全場的最佳證明。」

從分布來看，大谷的安打多集中在右外野與拉打方向，符合一般打者特性；但全壘打卻呈現極為罕見的「全方位輸出」。

一般強打者多半以拉打製造長程砲火，但大谷卻能將球強力送往左外野與中外野，展現極高的擊球完成度與力量控制，也讓他成為投手最不願面對的存在。

這樣的數據結構也讓球迷議論紛紛，「二壘打比全壘打還少」、「全方位全壘打」、「32%的安打是全壘打，太可怕了」、「超過一半都是長打，投手當然只能閃」等驚嘆聲在社群平台不斷出現。

展望未來，大谷翔平預計將從2026年3月的世界棒球經典賽（WBC）開始新賽季行程，並從開季起完整以二刀流身分出賽；在打擊火力已臻巔峰的情況下，他能否再度刷新人們對「不可能」的想像，成為新賽季最受矚目的焦點之一。