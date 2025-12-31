運動雲

7年77億災難級爛約迎終點！天使與倫登正式分道揚鑣　2026確定不出賽

▲▼ 天使三壘手倫登（Anthony Rendon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲天使三壘手倫登（Anthony Rendon）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

天使隊與三壘手倫登（Anthony Rendon）的合作關係正式走向終章；根據《MLB.com》記者費恩桑德（Mark Feinsand）報導指出，天使已與倫登達成共識，重組其合約最後一年內容，倫登將不會在2026年出賽。

倫登於2020年球季前與天使簽下7年、總值2億4500萬美元的鉅額合約，原本在2026年仍有3800萬美元薪資尚未支付，如今將改為分多年攤還；實際合約細節尚未對外公開，球團也尚未正式宣布重組內容。

天使隊總經理米納西安（Perry Minasian）曾在冬季會議期間透露，球隊正評估透過延後支付倫登合約最後一年薪資，以換取短期薪資與名單彈性的可能性，但當時仍需與倫登經紀人波拉斯（Scott Boras）、大聯盟與球員工會協調；如今相關程序已順利完成。

倫登在2025年球季前接受髖部手術，確定將連續第二個賽季缺陣；他目前尚未宣布退休，仍會列在現役名單中，但球季開始前可被放入60天傷兵名單，讓天使騰出一個40人名單空間。

這也象徵倫登在天使令人失望的5年正式告終。效力期間，他長期受到傷勢影響，整體表現明顯不如巔峰期在華盛頓國民時期；5個賽季僅出賽257場，打擊三圍為.242/.348/.369，累計22支全壘打、125分打點，2024年賽季更僅出賽57場，打擊率.218，沒有全壘打，14分打點。

35歲的倫登大聯盟生涯橫跨國民與天使，共出賽1173場，生涯打擊率.280，上壘率.364、長打率.464，累計158轟、295支二壘安打與671分打點；他曾於2014年與2019年兩度榮獲銀棒獎，2019年入選明星賽，並在國聯MVP票選中名列第3，同年也率領國民隊奪下世界大賽冠軍，與現任天使總教練Kurt Suzuki一同戴上冠軍戒指。

