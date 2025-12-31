林立30歲即將迎大禮！　桃猿準備官宣隊史最大約

▲林立。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿隊長林立即將於2026年元旦進入30歲人生階段，近期猿隊球團將完成最後續約程序，他將簽下一紙8年、總值上看1.8億元的新合約，不僅刷新球團紀錄，也象徵林立正式邁入桃猿核心支柱的全新旅程，迎接披上桃猿戰袍的第10個球季。

回顧林立的職涯起點，2017年季中選秀時，他在第2輪被桃猿相中，當年以月薪8.5萬元、簽約金440萬元踏入職棒舞台；多年來穩定輸出與關鍵表現，讓他逐步成為球隊不可或缺的靈魂人物，也換來球團最高層級的信任。若合約正式拍板，林立平均月薪將接近160萬元，躋身聯盟頂級薪資行列。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管總值未超越統一獅陳傑憲的史上最大約，但平均月薪已確定超越，且合約總額有望擠下中信兄弟江坤宇、味全龍陳子豪，直接空降聯盟史上第2大約；這份合約也確定改寫隊史紀錄，超越林泓育2014年所簽下的5年、總值2760萬元合約，成為球團史上最大張合約，月薪方面更大幅突破林泓育當年90萬元的隊史紀錄。

雖然30歲生日就在眼前，但這份合約可能會延至下週正式公布，桃猿球團處長、副領隊礒江厚綺對此表示，林立是對桃猿來說場上表現之外帶隊友也是非常優秀的選手，希望未來能夠都在桃猿隊發揮實力。

隨著新年度到來，樂天也已規畫完整訓練藍圖，預計1月上旬先由30歲以下球員展開第一階段體能訓練，下旬再進入全隊集訓，全面備戰新賽季。

▲林立。（圖／記者王真魚攝）



樂天桃猿日前全隊搭機前往越南峴港展開冠軍旅行，在隊長林立與資深領袖林泓育主動爭取下，這趟慶功之旅促成一、二軍教練與球員共同成行。

旅行回來後，樂天新二軍宿舍也將於元旦後將陸續安排球員入住，地點靠近桃園市區，規格明顯升級，媲美飯店等級，大廳有管理人員常駐，並設有安全感應進出閘口，維持兩人一間房，且有獨立衛浴，整體質感明顯優於過往，周邊生活機能亦相當完善。