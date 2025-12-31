運動雲

>

林立30歲即將迎大禮！　桃猿準備官宣隊史最大約

▲▼2025中職台灣大賽G2，林立。（圖／記者李毓康攝）

▲林立。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／綜合報導

樂天桃猿隊長林立即將於2026年元旦進入30歲人生階段，近期猿隊球團將完成最後續約程序，他將簽下一紙8年、總值上看1.8億元的新合約，不僅刷新球團紀錄，也象徵林立正式邁入桃猿核心支柱的全新旅程，迎接披上桃猿戰袍的第10個球季。

回顧林立的職涯起點，2017年季中選秀時，他在第2輪被桃猿相中，當年以月薪8.5萬元、簽約金440萬元踏入職棒舞台；多年來穩定輸出與關鍵表現，讓他逐步成為球隊不可或缺的靈魂人物，也換來球團最高層級的信任。若合約正式拍板，林立平均月薪將接近160萬元，躋身聯盟頂級薪資行列。

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管總值未超越統一獅陳傑憲的史上最大約，但平均月薪已確定超越，且合約總額有望擠下中信兄弟江坤宇、味全龍陳子豪，直接空降聯盟史上第2大約；這份合約也確定改寫隊史紀錄，超越林泓育2014年所簽下的5年、總值2760萬元合約，成為球團史上最大張合約，月薪方面更大幅突破林泓育當年90萬元的隊史紀錄。

雖然30歲生日就在眼前，但這份合約可能會延至下週正式公布，桃猿球團處長、副領隊礒江厚綺對此表示，林立是對桃猿來說場上表現之外帶隊友也是非常優秀的選手，希望未來能夠都在桃猿隊發揮實力。

隨著新年度到來，樂天也已規畫完整訓練藍圖，預計1月上旬先由30歲以下球員展開第一階段體能訓練，下旬再進入全隊集訓，全面備戰新賽季。

▲▼ 林立 。（圖／記者王真魚攝）

▲林立。（圖／記者王真魚攝）

樂天桃猿日前全隊搭機前往越南峴港展開冠軍旅行，在隊長林立與資深領袖林泓育主動爭取下，這趟慶功之旅促成一、二軍教練與球員共同成行。

旅行回來後，樂天新二軍宿舍也將於元旦後將陸續安排球員入住，地點靠近桃園市區，規格明顯升級，媲美飯店等級，大廳有管理人員常駐，並設有安全感應進出閘口，維持兩人一間房，且有獨立衛浴，整體質感明顯優於過往，周邊生活機能亦相當完善。

關鍵字： 樂天桃猿中華職棒林立

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

前獅隊25歲內野手楊竣翔告別職棒　投入運動教室「第二人生」

富邦悍將2026「雙戈」出擊！再簽洋基3A「愛力戈」補強先發輪值

富邦悍將2026「雙戈」出擊！再簽洋基3A「愛力戈」補強先發輪值

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

2025台灣棒球最熱血一年！十大事件回顧：WBCQ晉級、中職進場破370萬

【以為沒人發現？】騎士逆向買檳榔被警察全程目睹 下秒直接開抓XD

熱門新聞

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職

2中華隊WBC　美媒預測攜手日本晉級

32026WBC奪冠賠率出爐！台灣被看衰 　

4味全龍與大聯盟24勝右投甘特達成共識

512強變16隊！資格賽首站中國開打

最新新聞

1樂天桃猿8年總額1.8億破隊史最大約

2響尾蛇交易二壘砲馬提？

3東超曾轟21分卻難敵PLG考核！勇士節約柏萊特

4桃猿準備官宣隊史最大約

5中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

【神預判】終於知道為什麼給媽媽紅包驚喜要戴安全帽XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366