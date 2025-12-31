運動雲

海峽大戰中華隊主場變成菲律賓　籃協：FIBA說要降低地緣政治環境風險

▲中華籃協副秘書長張承中親自說明女籃主帥歐森遭撤換一事。（圖／記者杜奕君攝）中華籃協副秘書長張承中。（圖／記者杜奕君攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2027世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段賽事，中華男籃原定於明年2月26日與3月1日在台北主場分別迎戰南韓與中國隊。然而，FIBA國際籃總日前卻突將中華隊對陣中國隊的兩場賽事3月1日主場及7月3日客場賽事改至第三地舉行，其中3月1日中華隊主場賽事將移師菲律賓「馬尼拉亞洲購物中心體育館」（Mall of Asia Arena）。對此，中華籃協今做出說明，表示此項決議是由於FIBA中央委員會考慮「地區政治環境」風險所致。

中華男籃在亞洲盃資格賽第一階段賽事對戰日本苦吞2連敗後，明年2月的第二階段則將進行兩場主場賽事，分別迎戰南韓與大陸，其中與南韓之戰將在新莊體育館舉行，至於與大陸之戰，則確定將至馬尼拉亞洲購物中心體育館進行。

中華籃協副秘書長張承中今日出席SBL、WSBL開賽記者會時也談及此事，他表示，依規定FIBA國際籃總本就有權以「安全與健康」等因素決定比賽主辦地，「FIBA在評估『地緣政治環境』後，決定採取降低風險的措施，將原本中華男籃對陣中國隊的賽事改至第三地舉行。」

張承中指出，目前確定2月26日對戰南韓的主場賽事仍維持在台北「新莊體育館」舉行，但3月1日對陣中國隊的主場賽事將移師馬尼拉，至於原定7月初的客場賽事，預計為7月3日，雖然正式公文的地點仍標註待定，但根據掌握的訊息，該場賽事預計也將同樣落腳在第三地的南韓進行。

關鍵字： 中華男籃賽事改地2027世界盃FIBA馬尼拉

【千金難買好鄰居】爺爺腳沒力卡家門口10mins　機警鄰居即刻救援！

