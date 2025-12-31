運動雲

海峽大戰在台、中打有「地緣政治背景」安全風險？鄭世忠：FIBA多慮了、台灣很安全

▲運動部政務次長鄭世忠。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

世界盃男籃亞太區資格賽中華男籃與中國男籃預計在2026年3月1日與7月3日進行主客場「海峽大戰」，然而中華籃球協會今收到FIBA（國際籃總）公文，確定3月1日中華隊主場賽事將改於菲律賓舉行，至於7月3日的中國主場則預計將同樣落腳在第三地進行，FIBA也回覆籃協，此舉考慮到當前的地緣政治背景降低風險的措施，對此，運動部政務次長鄭世忠在接受訪問時表達深切遺憾，直言FIBA更改場地的決策是「多慮」了，「台灣是一個很安全的社會，並沒有所謂安全上的問題。」

中華男籃在亞洲盃資格賽第一階段對戰日本苦吞2連敗後，明年的第二階段將分別對決南韓與中國。其中，2月26日與南韓之戰目前仍維持在新莊體育館舉行，保住了寶貴的本土主場；但原定隨後在主場迎戰中國的比賽，則確定移師至菲律賓馬尼拉亞洲購物中心體育館（Mall of Asia Arena）進行，至於7月3日中國主場的比賽，據了解同樣也將改到第三地進行。

針對此次更動，籃協今指出，FIBA官方理由是考量當前的「地緣政治背景」，為了降低潛在風險及安全因素，才決定要更換兩場比賽的場地。

對於此次主場被更改到菲律賓，運動部政務次長鄭世忠受今在出席記者會訪時透露，據了解7月3日中華隊客場對戰中國的賽事，目前預計將會在南韓舉行，「其實我們之前已經請籃協發函給FIBA，表達兩點訴求。第一，希望能得到公平對待；第二，如果沒辦法在台灣主場比賽，對我們的球迷來說是很大的損失，對球員來說，也失去主場優勢，這完全不符合籃球競賽的本質。」

鄭世忠進一步指出，對於FIBA的決定自己感到非常遺憾，但也知道籃協努力去爭取的，「我覺得FIBA真的有點多慮了，因為一直以來，中國任何的運動團隊來到台灣，我們都會積極處理，協助他們取得簽證等等，而且台灣是一個很安全的社會，並沒有所謂安全上的問題。所以我希望未來還是能回歸正軌，恢復『主客場制度』。」

