運動雲

>

SBL、WSBL新球季1月2日開戰！新軍基隆黑鳶「職籃規格」強勢衝擊

▲SBL五隊教練與選手代表、WSBL四隊教練與選手代表。（圖／展逸行銷提供）

▲SBL五隊教練與選手代表、WSBL四隊教練與選手代表。（圖／展逸行銷提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

台灣籃壇歷史悠久的兩大聯賽即將迎來新篇章，第23季SBL暨第21季WSBL確定於1月2日正式開打，本賽季最具話題性的變動莫過於SBL迎來新軍「基隆黑鳶」加盟，以及今年選秀狀元余祥平也將回歸家鄉基隆效力。這支代表雨港城市的球隊在季前動作頻頻，憑藉出色的陣容深度與職籃等級的戰力補強，在隊史第一個球季就展現出問鼎季後賽甚至爭冠目標的雄心。

運動部政務次長鄭世忠在受訪時指出，隨著基隆新球隊的加入，今年的SBL比賽勢必精采可期，他非常期待看到衛冕軍與挑戰者們能激盪出更高水準的對決。對於WSBL的選手，鄭世忠也特別提到2026年名古屋亞運將是明年最重要的體育盛事，希望女籃國手們能透過聯賽磨練，在國際舞台大顯身，中華民國籃球協會秘書長李雲翔則感謝運動部與體育署長期的助力，並期待看到更多年輕選手在新的球季獲得發揮空間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲運動部鄭世忠政務次長。（圖／展逸行銷提供）

▲運動部鄭世忠政務次長。（圖／展逸行銷提供）

▲李雲翔秘書長期待男女籃之後在國際賽事上都能有所突破。（圖／展逸行銷提供）

▲李雲翔秘書長期待男女籃之後在國際賽事上都能有所突破。（圖／展逸行銷提供）

在SBL版圖方面，基隆市終於擁有了屬於城市的第一支球隊。基隆黑鳶總經理林冠綸展現強大企圖心，不僅在選秀會選入3名極具潛力的新秀，更延攬多位具備職籃經驗的好手壓陣。身為本屆選秀狀元的余祥平坦言，雖然是以狀元身分加入新球隊，但在眾多經驗豐富的學長帶領下打球反而沒有壓力。

余祥平感性表示，從小在基隆長大，國中後就離開家鄉求學，這次能有機會回家貢獻並在鄉親面前打球，是一種榮譽感也是幸運的事。他更提到在球隊中接受教練團的震撼教育與團隊養分，將這份磨練視為未來挑戰更高層級的跳板。

面對基隆黑鳶的強勢挑戰，尋求四連霸的裕隆集團依舊穩紮穩打，保留了過去三年的奪冠主力陣容，並在自由球員市場補強戰力，仍是本季爭冠的最大熱門。上季獲得亞軍的臺灣銀行則強調防守與團隊默契，力求捲土重來；台灣啤酒在總教練劉孟竹領軍下，教練團更補進了黃金世代名將楊敬敏擔任助理教練，誓言搶下決賽門票；彰化璞園柏力力則持續深耕地方，目標鎖定在闖進季後賽。

▲SBL五隊教練與選手代表、WSBL四隊教練與選手代表。（圖／展逸行銷提供）

▲SBL五隊教練與選手代表。（圖／展逸行銷提供）

WSBL方面，隨著我國女籃重返亞洲盃一級，新球季的每一場賽事都關乎名古屋亞運的國手資格。國泰女籃作為傳統霸主，新球季實力依舊強勁，不僅補進劉惠茹與楊晴強化陣容，更請來身高188公分的洋將Jeanna Cunningham，展現蟬聯后座的決心。連續6季在冠軍賽與國泰廝殺的台元女籃，本季招攬旅外名將劉希曄與歐婕加盟，目標直指總冠軍。中華電信由初詠萱領軍盼打出新氣象；台灣電力則在選秀會一口氣補進5名新秀，並請回林紀妏擔任總教練，以全新面貌迎接挑戰。

▲SBL五隊教練與選手代表、WSBL四隊教練與選手代表。（圖／展逸行銷提供）

▲WSBL四隊教練與選手代表。（圖／展逸行銷提供）

關鍵字： SBL基隆黑鳶余祥平WSBL亞運

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

富邦悍將2026「雙戈」出擊！再簽洋基3A「愛力戈」補強先發輪值

富邦悍將2026「雙戈」出擊！再簽洋基3A「愛力戈」補強先發輪值

熱門新聞

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職

2「運動幣」發60萬份500元　16歲以上也能抽

312強變16隊！資格賽首站中國開打

4中華隊WBC　美媒預測攜手日本晉級

52026WBC奪冠賠率出爐！台灣被看衰 　

最新新聞

1SBL新球季1月2日開打！新軍黑鳶強勢衝擊

2樂天桃猿許賀捷回輔大暖捐5萬

3「運動幣」發60萬份500元　16歲以上也能抽

4道奇隊史5大最難忘初登場球季

5海峽大戰台、中打有安全風險？鄭世忠：台灣很安全

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

三上悠亞性感制服電力全開　應援「站Ｃ位」大秀好身材

曹西平乾兒子現身殯儀館 悲痛認屍..哽咽：先處理後事

橘貓單手輕鬆開飼料蓋　奴才傻眼：平時沒少偷開啊...

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

【神預判】終於知道為什麼給媽媽紅包驚喜要戴安全帽XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366