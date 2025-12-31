SBL、WSBL新球季1月2日開戰！新軍基隆黑鳶「職籃規格」強勢衝擊

▲SBL五隊教練與選手代表、WSBL四隊教練與選手代表。（圖／展逸行銷提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

台灣籃壇歷史悠久的兩大聯賽即將迎來新篇章，第23季SBL暨第21季WSBL確定於1月2日正式開打，本賽季最具話題性的變動莫過於SBL迎來新軍「基隆黑鳶」加盟，以及今年選秀狀元余祥平也將回歸家鄉基隆效力。這支代表雨港城市的球隊在季前動作頻頻，憑藉出色的陣容深度與職籃等級的戰力補強，在隊史第一個球季就展現出問鼎季後賽甚至爭冠目標的雄心。

運動部政務次長鄭世忠在受訪時指出，隨著基隆新球隊的加入，今年的SBL比賽勢必精采可期，他非常期待看到衛冕軍與挑戰者們能激盪出更高水準的對決。對於WSBL的選手，鄭世忠也特別提到2026年名古屋亞運將是明年最重要的體育盛事，希望女籃國手們能透過聯賽磨練，在國際舞台大顯身，中華民國籃球協會秘書長李雲翔則感謝運動部與體育署長期的助力，並期待看到更多年輕選手在新的球季獲得發揮空間。

在SBL版圖方面，基隆市終於擁有了屬於城市的第一支球隊。基隆黑鳶總經理林冠綸展現強大企圖心，不僅在選秀會選入3名極具潛力的新秀，更延攬多位具備職籃經驗的好手壓陣。身為本屆選秀狀元的余祥平坦言，雖然是以狀元身分加入新球隊，但在眾多經驗豐富的學長帶領下打球反而沒有壓力。

余祥平感性表示，從小在基隆長大，國中後就離開家鄉求學，這次能有機會回家貢獻並在鄉親面前打球，是一種榮譽感也是幸運的事。他更提到在球隊中接受教練團的震撼教育與團隊養分，將這份磨練視為未來挑戰更高層級的跳板。

面對基隆黑鳶的強勢挑戰，尋求四連霸的裕隆集團依舊穩紮穩打，保留了過去三年的奪冠主力陣容，並在自由球員市場補強戰力，仍是本季爭冠的最大熱門。上季獲得亞軍的臺灣銀行則強調防守與團隊默契，力求捲土重來；台灣啤酒在總教練劉孟竹領軍下，教練團更補進了黃金世代名將楊敬敏擔任助理教練，誓言搶下決賽門票；彰化璞園柏力力則持續深耕地方，目標鎖定在闖進季後賽。

WSBL方面，隨著我國女籃重返亞洲盃一級，新球季的每一場賽事都關乎名古屋亞運的國手資格。國泰女籃作為傳統霸主，新球季實力依舊強勁，不僅補進劉惠茹與楊晴強化陣容，更請來身高188公分的洋將Jeanna Cunningham，展現蟬聯后座的決心。連續6季在冠軍賽與國泰廝殺的台元女籃，本季招攬旅外名將劉希曄與歐婕加盟，目標直指總冠軍。中華電信由初詠萱領軍盼打出新氣象；台灣電力則在選秀會一口氣補進5名新秀，並請回林紀妏擔任總教練，以全新面貌迎接挑戰。

