林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

▲樂天桃猿提前綁定林立。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿提前綁定林立。（圖／樂天桃猿提供）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天桃猿球團今（31）日正式宣布，與陣中靈魂人物、隊長林立達成共識。林立將於1月1日迎接30歲生日，桃猿也在生日前夕送上大禮，與他簽下為期8年的複數年合約，合約總值（含激勵獎金）高達1.8億元。這紙長約不僅展現球團對林立的高度肯定與重視，也為桃猿未來戰力布局注入關鍵的穩定力量。未來，林立將持續與球隊「做伙」並肩作戰，攜手開創屬於樂天桃猿的新篇章。

這份合約也確定改寫隊史紀錄，超越林泓育2014年所簽下的5年、總值2760萬元合約，成為球團史上最大張合約。總額僅次於陳傑憲2億，林立在平均月薪與合約總值排名上雙雙寫下生涯新里程碑，成為中職重要指標。

自2017年季中披上桃猿戰袍以來，林立已為球隊效力9個賽季，始終是場上最穩定、最具影響力的核心之一。9年累計946支安打、93轟、139次盜壘成功，生涯打擊率高達0.340，展現全方位攻擊能力。展望明年球季，林立有望陸續達成生涯千安、百轟里程碑，持續在打線中扮演關鍵角色。

林立的價值不僅體現在數據層面，生涯曾多次榮獲聯盟肯定，包括打擊王、安打王、打點王、盜壘王、最佳十人與年度MVP等大獎，堪稱聯盟頂尖代表人物之一。回顧過往，他是Lamigo桃猿三連霸王朝的重要功臣；今年則以隊長身分，率領球隊再度站上總冠軍舞台。

身為隊長，林立在場上、場下皆扮演關鍵角色，不僅是教練團與選手之間的重要橋樑，也不藏私地分享經驗與精神，成功凝聚團隊向心力。球團表示，林立早已是桃猿不可或缺的精神支柱，能成功與他完成長約共識，對球隊而言意義重大。

未來8年，樂天桃猿將持續以林立為核心，與所有10號隊友「做伙」拚戰，為球迷帶來更多熱血時刻，共同再創屬於桃猿的王朝榮耀。

﻿

