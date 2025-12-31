道奇隊史5大最難忘初登場球季　大谷54轟59盜僅排第2

運動雲

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

一名球員在大聯盟球隊的成就，往往需要長期累積才能被完整定義，但「第一年」卻最容易讓球迷留下深刻印象；無論是新人初登場，或透過交易、自由市場加盟的新戰力，只要能在新球隊迅速打出代表作，就足以被視為經典。

MLB官網近期整理道奇隊史最令人難忘的「初登場球季」榜單，從改寫棒球歷史的傳奇，到創下前所未見數據的大谷翔平皆名列其中；以下為道奇隊史5大最偉大的初登場球季。

一、1947年羅賓森（Jackie Robinson）：改變大聯盟的「歷史性初登場」

1947年羅賓森成為打破大聯盟「膚色藩籬」的第一人，他不只要適應頂級賽場，更要承受種族歧視與不公待遇；4月15日的首次登場，如今更被MLB每年紀念，象徵黑人球員得以進入大聯盟的起點。

值得注意的是，羅賓森不只是象徵人物，他在球場上同樣強悍，該季繳出打擊三圍.297/.383/.427，並奪下大聯盟首屆「年度最佳新秀」，該獎項後來也以他的名字命名。

二、2024年大谷翔平：54轟、59盜寫史無前例「50-50俱樂部」

道奇在2024年以破紀錄的10年7億美元合約簽下大谷翔平，外界期待值本就極高，但大谷仍把標準推到前所未見的高度。

由於右手肘接受第二次重大手術復健，大谷該季僅以指定打擊（DH）出賽，但依舊打出恐怖成績：打擊三圍.310/.390/.646，轟出54支全壘打、59次盜壘，打造獨一無二的「50轟、50盜」紀錄。

大谷最終拿下生涯第3座全票MVP，更在加盟道奇首年就奪得個人首座世界大賽冠軍，初登場球季堪稱完美。

三、1981年瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）：新人王＋賽揚獎締造「費南多狂熱」

1981年瓦倫祖拉在洛杉磯掀起轟動全城的「Fernandomania」，成為大聯盟史上唯一同年同時奪下新人王與賽揚獎的投手。

他原本是臨危受命擔任開幕戰先發，卻直接對太空人投出5安打完封勝，接著連續8場先發拿下勝投，聲勢迅速爆發；瓦倫祖拉當季以13勝7敗、2.48防禦率作收，並在世界大賽唯一一次登板就投出完投，留下經典新秀球季。

四、1949年紐康姆（Don Newcombe）：17勝奪新人王　黑人王牌投手先鋒

在羅賓森之後，紐康姆同樣是大聯盟早期黑人球星代表之一；1949年躍升大聯盟後，他不僅拿下道奇隊史第2座新人王，還扛起王牌重任。

紐康姆當季以17勝領銜投手群，38場出賽（31場先發）繳出 3.17防禦率，其中先發完投19場，並投出國聯最多的5場完封，展現驚人耐投與統治力。

五、1988年吉布森（Kirk Gibson）：世界大賽再見轟封神　首年就奪國聯MVP

吉布森加盟道奇的第一年，就寫下隊史最著名瞬間之一，1988年世界大賽第1戰的再見全壘打，堪稱棒球史上最戲劇性的畫面之一。

不只如此，他該季打擊三圍 .290/.377/.483，並抱走國聯MVP；雖然後兩年在道奇未能維持同樣高度，但1988年這個初登場球季，已足以讓他永遠被道奇球迷記住。

從羅賓森打破種族隔閡、瓦倫祖拉帶起全城狂熱，到大谷以怪物級數據與冠軍寫下新章，道奇隊史的「初登場代表作」不只是球季成績的堆疊，更是一種象徵：在最短時間內，成為一支球隊的記憶。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平

吳宗憲哽咽談曹西平：一路好走　曾包下演唱會剩票「我們很挺你」

