▲樂天桃猿許賀捷回輔大暖捐5萬 勉勵學弟勇敢追夢。（圖／喬吉運動，下同）



記者胡冠辰／新北報導

樂天桃猿許賀捷31日回到母校輔仁大學，捐贈新台幣5萬元，以實際行動回饋大學時期的母校，也期盼能為輔仁大學體育發展及棒球隊的訓練資源注入更多支持力量。

捐贈儀式今日在輔仁大學于斌樓內舉行，由校方藍易振校長接受捐贈；許賀捷表示，自己在輔仁大學求學期間，感謝體育系室主任，長期以來對棒球隊的照顧與支持，讓我們在訓練、比賽與生活上，都能夠安心、專心地追求最高榮譽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

也感謝輔大棒球隊的教練團，葉志仙老師、周德賢教練、林敬民教練，以及陳建霖教練；謝謝教練們在技術上的指導及在態度上的要求，讓我有機會為學校奪下大專棒球聯賽的冠軍。

此外，我也要特別感謝台灣運彩，對輔仁大學棒球隊的長期力挺，讓我們在求學與訓練的路上能夠無後顧之憂，全心學習、全力比賽。

輔大校長藍易振表示，許賀捷本身不畏艱難，在學業與球技並重之下，如願在今年成為樂天桃猿職棒隊的一員，他持續努力的表現，將成為學生們學習的標竿，並且勉勵在校球員皆能與學長一樣勇敢追夢、努力往職棒夢想邁進。

許賀捷最後再勉勵學弟們說，「當你們覺得累、覺得撐不下去的時候，請記得你們不是一個人在打球。輔大的師長、教練、校友，永遠都是支持你們前進的力量。」