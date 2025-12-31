16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

▲運動部動部宣布自115年起將原本的「青春動滋券」轉型為「運動幣」。(左起運動部王詔民司長、黃啟煌政務次長、黃彥璋科長)。（圖／記者蔡厚瑄攝）



記者蔡厚瑄／台北報導

為落實全民運動政策目標，運動部正式宣布自115年起將原本的「青春動滋券」轉型為「運動幣」，並大幅擴大發放對象至年滿16歲以上的國民，運動部期望透過更貼近生活且具彈性的補助方式，邀請全民參與運動，為日常生活注入健康活力，運動部規劃運動幣將於明年第一季正式上路，預計發放60萬份，每份面額500元，鼓勵民眾參與各類運動體驗。

運動部表示，凡是年滿16歲以上，即民國99年1月1日以前出生的國民，皆具備登記參加抽籤的資格。此次政策最大的亮點在於抵用範圍的擴張，除了延續原有的「做運動」與「看比賽」類別外，為兼顧產業均衡發展，特別新增了「添裝備」類別。

在添裝備項目中，每人最高可抵用200元，民眾可用於購買運動服裝、運動鞋、運動用品或器材，以及運動穿戴裝置等；而「做運動」與「看比賽」類別則維持500元全額抵用的機制。運動部期盼透過政策引導，促進運動產業鏈的全面發展，打造優質的運動環境並帶動產業新動能。

運動幣將採網路登記抽籤方式辦理，符合資格的民眾可於115年1月26日至2月8日間至動滋網登記。為了確保系統順暢，1月26日至1月30日將依身分證字號末碼進行分流登記，第1日為0、1，第2日為2、3，第3日為4、5，第4日為6、7，第5日為8、9，隨後於1月31日至2月8日全面開放。運動部規劃於2月12日以直播方式公開抽籤，確保流程公平透明。中籤者可自3月1日起至合作店家消費抵用，使用期限至115年12月31日止。

在合作店家申請方面，運動幣將於115年1月5日起開放業者申請。原有的青春動滋券合作店家僅需至動滋網完成資料確認並選擇抵用類別，經審查通過即可轉為運動幣店家。運動部也特別鼓勵提供運動裝備的業者踴躍加入，審查通過後即可自明年3月1日起收受運動幣。

此外，政策將延續「日日對帳、週週結算、速速撥款」原則，為店家提供便利的請款流程。針對未滿16歲的族群，運動部則另外推動「學生參與觀賞運動競技或表演補助辦法」，鼓勵學校或社團組團參與活動，協助青少年從小培養運動習慣，進而擴大運動人口基礎。

114年度青春動滋券及115年運動幣相關資訊，請至動滋網(網址：500.gov.tw)或運動部臉書社群(網址：https://www.facebook.com/share/p/181JAfVzQU/)查詢，或撥打客服專線02-7752-3658，客服專線自115年1月1日起服務時間為週一至週日上午9時至下午6時(中午12時至下午1時暫停服務)。