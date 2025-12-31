運動雲

台灣被看好也被看衰！曾豪駒：球是圓的　過年只休4天全力備戰

▲中華隊總教練曾豪駒出席活動。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中華隊總教練曾豪駒出席活動。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

備戰世界棒球經典賽倒數兩個月，日職火腿、軟銀陸續同意台灣旅日好手參戰，中華隊總教練曾豪駒表示，「已經把訓練規劃提供給球團，他們願意放行，我們也非常感謝。」

旅日球員加入可望提升中華隊整體戰力，曾豪駒也說，「對中華隊來講是非常好的消息，我們會讓他們順利接受訓練，讓身體做好準備。」至於相關投球限制，仍將持續與球團協調與追蹤，投入集訓的時間表，預計將在這兩週內確認。

針對美國媒體看好中華隊晉級8強，但美國博彩平台DraftKings Sportsbook，中華隊則排名倒數第5，曾豪駒坦言，「球是圓的，因為其實還沒打，大家都不知道。當然外界對我們有好的評價，也有不好的評價，不過我覺得所有結果都是掌握在自己手上。把該做的事情做好，把會做的東西做得更熟練，心態也準備好，才是最重要的。評價是別人的事，你怎麼評價自己、怎麼去做，才是關鍵。」

談到目前的訓練規劃，因跨越農曆年，曾豪駒表示，「大概會休息四天左右，原則上會從2月19日開始第二階段集訓，行程會比較緊湊一點，對球員也比較不好意思，因為過年期間休息時間會比較短。」他也特別感謝球員們的付出，「非常感謝大家為了中華隊，犧牲假期投入比賽。」

至於旅美球員，依大聯盟規定僅能參與官方熱身賽，不過集訓時間仍保有彈性。曾豪駒表示，「目前他們都還在國外、處於年假期間，我們也持續在做聯繫，並與球團方面保持密切溝通。」

關鍵字： 中華隊旅日球員經典賽集訓計畫棒球

