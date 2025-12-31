曾豪駒看《冠軍之路》重回12強感動　笑認「有哭當然也不能講」

▲中華隊總教練曾豪駒出席活動。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

帶領中華隊在12強賽締造歷史、奪下世界冠軍的總教練曾豪駒，近日談到即將上映的12強紀錄片《冠軍之路》（又名《曾心聲》），分享試片後的觀後感。他坦言，看完影片彷彿再次回到當時的情緒與感動，被問到是否落淚時，更笑著回應：「有哭當然也不能講。」

曾豪駒透露，雖然紀錄片首映日因工作無法到場，但他前一天已先行觀賞試片。他表示，影片不只是單純回顧比賽歷程，而是帶著更深層的意義，「看完會回到當時的感覺與感動，整個過程你都知道發生了什麼。我希望這部作品不只是紀錄片，而是能帶給觀眾正向的能量，去激勵大家、凝聚大家一起前進，這也是台灣棒球一直渴望的方向。」

曾豪駒也認為，不同族群觀看這部紀錄片，會有各自不同的感受。「小朋友或學生看到的是期待與希望，因為未來的舞台是屬於他們的；球迷看到的是這一次帶來的感動，也期待下一次再次被感動；甚至在企業層面，也許能從中得到精神上的激勵與啟發。」他直言，這是一部值得大家期待、也值得進戲院細細品味的作品。

至於最印象深刻的畫面，曾豪駒笑說「不能爆雷」，僅表示整部紀錄片中有不少情節，會讓觀眾產生期待，「進場之後，每個人都會有屬於自己的感覺，需要親自去感受、去被觸動。」

談到情緒是否被勾動，曾豪駒坦言感動是一定的，「這是大家期待已久、也是第一支12強紀錄片。雖然事情已經過了一年，再回頭看就像是一段歷史故事，但它會讓你思考，未來還能帶給大家什麼樣的東西，這才是最重要的。」