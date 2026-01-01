運動雲

楊恩缺陣沒關係！強森全能爆發獵殺灰狼、率老鷹大勝24分終止7連敗

▲亞特蘭大老鷹強森（Jalen Johnson）打出生涯代表作率領球隊中止7連敗。（圖／路透）

▲亞特蘭大老鷹強森（Jalen Johnson）打出生涯代表作率領球隊中止7連敗。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

近期陷入7連敗低潮的亞特蘭大老鷹今在主場迎戰西區強權明尼蘇達灰狼，雖然一哥楊恩（Trae Young）因右大腿挫傷缺陣，但老鷹在強森（Jalen Johnson）打出生涯代表作，以及主力前鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）傷癒歸隊的鼓舞下，全隊發揮流暢的團隊體系，終場以126比102射獵殺灰狼，順利終結連敗陰霾。

開賽首節雙方呈現拉鋸，不過首節打完老鷹以33比26暫時領先，進入第二節後，戰局發生劇烈轉折，老鷹單節轟下37分，反觀灰狼僅進帳23分，上半場結束老鷹已取得70比49的21分巨大領先，灰狼當家一哥愛德華茲（Anthony Edwards）在上半場展現驚人得分爆發力，13投8中砍下24分，但無奈隊友手感冰冷，灰狼在二、三兩節的單節得分皆被限制在25分以下，分差也被越拉越遠。

下半場老鷹持續施壓，強森多次發動快攻與切入，搭配奧康古（Onyeka Okongwu）在禁區的破壞力，老鷹在第三節末段打出一波18比7的高潮，將領先擴大至26分。決勝末節，老鷹火力未歇，一度建立起多達32分的驚人分差，也讓比賽早早進入垃圾時間，灰狼眼見反撲無望，提前換下先發主力，灰狼最終以24分之差吞敗。

老鷹隊前鋒強森今日展現全能球風，上場38分鐘狂轟全場最高的34分，外加10籃板與6助攻，在缺陣10場後回歸的波辛傑斯此役從板凳出發，高效率挹注16分，此外，頂替楊恩先發的亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）面對前東家表現穩健，進帳11分；奧康古則貢獻17分與8籃板；丹尼爾斯（Dyson Daniels）繳出11分、8籃板及9助攻的準大三元成績單。

灰狼部分，愛德華茲全場雖然轟下30分、5籃板，其中包含上半場的精彩發揮，但在末節分差擴大至32分時他已先行返回更衣室，陣中另一名核心藍道（Julius Randle）雖然斬獲19分、7籃板。

