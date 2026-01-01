大谷翔平「爸爸模樣」迎2026！雪地街頭對小女孩微笑超暖　也談當爸心境

運動雲

▲大谷翔平有望主投國聯冠軍賽G1　羅伯斯暗示。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平以「爸爸的模樣」迎接2026年！麒麟控股株式會社今（1日）宣布，由擔任「免疫照護」推進大使的大谷出演的「麒麟Plasma乳酸菌」全新電視廣告《大谷翔平的免疫照護・新年》篇，自1月1日起在日本全國正式播映，這也是大谷首度出演麒麟品牌廣告。

廣告以飄雪的冬日街頭為背景，大谷在路口停等紅綠燈時，對一名小女孩拿著巨大熊布偶揮手，露出溫柔笑容，整體畫面溫馨和煦；大谷也在廣告中談到自己成為父親後的心境改變，直言過去的人生幾乎全被棒球占據，如今開始學會把心思分給家人。

大谷受訪時說：「因為我過去24小時幾乎都只在想棒球，所以現在能去思考自己能為家人做些什麼，真的覺得很幸福，」這段話也成為廣告最受關注的焦點之一，被視為他身份轉變後的真實寫照。

廣告後段，大谷以堅定語氣提到自己日常也有在進行「免疫照護」，並介紹麒麟的Plasma乳酸菌產品；最後更以親筆訊息向麒麟以及觀眾送上新年祝福：「麒麟，今年也請多多照顧我們的健康。」

根據日媒報導，麒麟控股指出，大谷翔平此次以「免疫照護推進大使」身分出演，希望藉由他的影響力，傳遞日常健康管理的重要性；而這支新年篇廣告，特別以「家庭」作為核心訊息，也展現大谷進入人生新階段後更柔和的一面。

大谷在2024年2月宣布與真美子結婚，並在2025年4月公開第一胎長女誕生，正式升格為新手爸爸；此次在新年篇廣告中談到「為家人著想」，也讓外界感受到他家庭生活帶來的改變。

大谷翔平

