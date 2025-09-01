衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

▲新北國王代理總教練洪志善。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北國王今31日於新莊體育館主場，與同城強敵新北中信特攻展開TPBL「雙北內戰」，但在同樣熟悉的主場，國王這次又以82比94敗下陣來，戰績滑落至7勝9敗又掉回倒數第2。賽後，國王代理主帥洪志善面對球隊低迷表現罕見說出重話，直言球隊現在場上最大的問題就是沒有領導者。

國王此役進攻端熄火，團隊命中率僅有36%，外線手感更是冷若冰霜，三分球命中率低至25.7%，全場一度落後多達19分。除了得分荒，團隊串聯也出現嚴重斷層，全場僅有17次助攻，整整比對手特攻少了10次。

國王代理總教練洪志善賽後記者會難得語氣凝重，他直指球隊目前面臨最大的核心問題在於場上缺乏靈魂人物，當戰況出現問題時，沒有人願意出來當那個「壞人」去糾正隊友或是主動激勵士氣。

洪志善回憶，過去在球隊氣壓較低的時候，自己或許會擔任那個跳出來發言的角色，但如今隨著身分轉變為代理教練，他無法在場上直接發揮這種影響力，先前陣中有像桑尼（Sani Sakakini）這樣的存在，然而近期他卻因傷缺陣，目前看來場上的溝通聲音還是遠遠不夠。

▲新北國王林書緯。（圖／TPBL提供）

今日貢獻10分、8助攻的後衛林書緯，也在賽後展現了對團隊現狀的深切憂慮。林書緯坦言，今晚的國王打得一點都不像一支球隊，進攻端過度淪於單打獨鬥，「五個人在場上就是1+1+1，完全沒有那種共同打球、彼此支援的感覺。」