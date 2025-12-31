運動雲

阿巴西、林韋翰聯手轟炸！中信特攻第三節海嘯攻勢擊沉新北國王

▲新北中信特攻「跨年大戰」擊敗新北國王。（圖／TPBL聯盟提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

TPBL聯盟「跨年夜大戰」上演新北內戰由中信特攻主場迎戰國王，特攻上半場打完就已經取得7分領先，第三節靠著「後場指揮官」林韋翰和「黑豹」阿巴西內外開火，單節轟出31比23的比分鎖定勝基，終場就以94比82擊敗國王，收下二連勝，距離聯盟龍頭雲豹勝差只剩1.5場。

賽前這對新莊德比本季碰頭過3次，由特攻取得2勝1負佔上風，不過前一次雙方在新莊主場交手，由國王以85比78奪勝，拿下本季對戰首勝。

第4度交手，國王有備而來，開賽短暫拉鋸後靠著蘇士軒、沃許本和林書緯搶分取得5分領先，未料特攻中段找到外線準星，馬克、魏嘉豪外線轟炸籃框率隊逆轉超前，首節打完特攻反以5分領先，次節馬克繼續穩定輸出獨攬8分，雖然其餘隊友火力也下滑，但國王沒有把握追分機會，進攻還當機，單節24投僅7中，外線更只有9投2中，上半場打完特攻以46比39繼續領先。

▲新北中信特攻阿巴西。（圖／TPBL聯盟提供）

易籃後，特攻本土也甦醒，林韋翰、阿巴西再攜魏嘉豪火力全開搶分，一口氣把分差拉開到雙位數，隨後馬可、飛克也加入轟炸部隊，一波14比4的猛攻，第三節打完已經取得15分遙遙領先。最末節林書緯、李愷諺，加上傑登三分球助威，將比分縮小，然而關鍵時刻馬可又攜手飛克站出來，兩人一波猛攻穩定軍心，飛克最後階段連投帶罰再拿4分，也替球隊鎖定勝基，終場特攻就以12分之差在新北內戰中勝出，取得2連勝後，也把和龍頭雲豹的勝差縮小到1.5場。

▲新北中信特攻林韋翰。（圖／TPBL聯盟提供）

特攻此役4人得分雙位數，馬克轟下27分另以14籃板4助攻，飛克也有25分進帳還豪取16籃板，阿巴西拿18分，林韋翰繳10分，值得一提的是射手謝亞軒，雖然此役他出手機會不多，命中率也不如預期僅拿6分，但他狂抓11籃板還穿針引線送出多達7次助攻，同樣功不可沒。

國王此役則有5人得分雙位數，替補出戰的傑登繳出16分14籃板，杰倫14分，林書緯、李愷諺和沃許本皆拿10分。

關鍵字： TPBL新北內戰新北中信特攻新北國王籃球

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

球迷熱議的「蔣幹」來了！味全龍與大聯盟24勝甘特達成共識　　

前養樂多左投防禦率1.42遭戰力外　婉拒中職球隊邀約告別職棒舞台

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

富邦悍將2026「雙戈」出擊！再簽洋基3A「愛力戈」補強先發輪值

