運動雲

>

戰神陳冠全、孫思堯走訪長安浴寓　 認購「街友牌」洗衣精要洗掉臭汗味

▲陳冠全生日走進長安浴寓攜手孫思堯與街友手作洗衣精。（圖／臺北台新戰神提供）

▲陳冠全生日走進長安浴寓攜手孫思堯與街友手作洗衣精。（圖／臺北台新戰神提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

臺北台新戰神球員陳冠全與孫思堯30日於練球後，前往方舟協會「長安浴寓」，與街友一同手作洗衣精，球團也準備衣物、麵包、泡麵等生活物資，支持協會日常服務。適逢生日的陳冠全，特地帶來蛋塔與街友分享，透過實際互動陪伴無家者。

他也於社群上分享此行感受，寫下「洗去塵埃，也洗掉標籤，謝謝長安浴寓守護這座城市的溫度」，表達對機構的感謝，並進一步呼籲戰友們：「大家常會送小禮物給我們，不妨買一瓶手作洗衣精。」用行動支持公益、給予更多理解與關懷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「長安浴寓」為無家者提供沐浴與衛生教育空間，並結合就業輔導、工作培力與心理支持，一樓義賣區則透過物資義賣維持機構運作。於手作課程中，陳冠全、孫思堯與街友從原料調配、攪拌到貼上瓶身標籤，一起完成洗衣精製作，成品使用天然成分與精油調製，為機構的義賣商品。

當製作過程告一個段落，壽星陳冠全特地準備蛋塔與街友分享，有人靦腆送上生日祝福、笑著稱讚他「很帥」，也有人好奇詢問他的身高、打球會不會很累；聊天之中，還有街友不好意思地說自己平常只看棒球、沒有關注籃球，陳冠全則親切地介紹起臺北戰神，拉近彼此距離。

談到這次的互動過程，陳冠全表示：「謝謝方舟協會給無家者一個機會，讓他們可以把自己整理好、學習專長。」他表示自己會認購十瓶手作洗衣精送給隊友，笑說：「希望戰友們如果有能力也能一起支持，你喜歡的球員可能球技很好，但球衣真的很臭。」他更補充，洗衣精加入茶樹精油與野薑花香氣，幽默的說：「真的蠻香的，可以拯救他們的臭衣服。」

首次參與方舟公益服務的孫思堯則分享，這次行程讓他對街友有更多理解，「很多人並不是不想工作，而是因為身體狀況，沒辦法從事高強度勞動。」他提到，大哥曾在工地工作，因身體出狀況而失去工作，也有人因呼吸道問題無法負荷勞力，「其實每個人都在努力想回到正常生活的軌道。」

未來將持續關注協會的送餐服務，並以實際行動陪伴支持。方舟協會創辦人Winny分享，與街友相處其實不需要特別的方式，「只要維持平常心、尊重他們，一個微笑、一份溫暖，就能成為支持。」她提到，曾有無家者在長安浴寓整理好自己後，重新回到工作崗位，也有人在低潮時來到這裡，慢慢找回生活方向、重返職場，盼社會大眾在生活中多一份關心，讓更多需要幫助的角落被看見。

關鍵字： 公益街友長安浴寓陳冠全方舟協會

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

阿巴西、林韋翰聯手轟炸！中信特攻第三節海嘯攻勢擊沉新北國王

阿巴西、林韋翰聯手轟炸！中信特攻第三節海嘯攻勢擊沉新北國王

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

林立30歲前夕大禮！桃猿提前綁定8年　總額1.8億破隊史最大約

林昀儒獨拿兩點立大功！山東魏橋直落三乒超二連霸、全隊抱回百萬獎金

林昀儒獨拿兩點立大功！山東魏橋直落三乒超二連霸、全隊抱回百萬獎金

12年任期劃下句點！林鴻道溫馨交棒蔡家福接任中華奧會新主席

12年任期劃下句點！林鴻道溫馨交棒蔡家福接任中華奧會新主席

王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！

熱門新聞

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「運動幣」發60萬份500元　16歲以上也能抽

212強變16隊！資格賽首站中國開打

3衛冕軍國王崩盤！代理主帥罕見說重話

4中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職

52026WBC奪冠賠率出爐！台灣被看衰 　

最新新聞

1衛冕軍國王崩盤！代理主帥罕見說重話

2陳冠全認購「街友牌」洗衣精　要幫隊友洗掉汗臭

3兩年沒跳籃球應援！峮峮跨年夜現身特攻主場

4溫馨交棒給蔡家福！林鴻道卸下中華奧會新主席一職

5跨年夜贏家！中信特攻「新北內戰」強勢勝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

蔡依林唱一半「項鍊斷掉」　機靈求救舞者..姐就是穩！

大陸男偶像「高鐵毆打粉絲」　遭狂跟拍..暴怒衝上去抓頭

【千金難買好鄰居】爺爺腳沒力卡家門口10mins　機警鄰居即刻救援！

【花黑噴？】搶捧花霸氣伴娘勢在必得...結果被這位低調女子截胡XD

【泰格與雪兒】舒適牌情侶
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366