落地左膝直接反摺！馬刺溫班亞瑪第4節剛打就傷退、最新傷情也曝光

▲聖安東尼奧馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）於第四節初期意外受傷離場。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

聖安東尼奧馬刺隊全體上下今日經歷了一場驚心動魄的心理洗禮。在週三晚間對陣紐約尼克隊的激戰中，馬刺隊看板球星「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）於第四節初期意外受傷離場，引發外界高度關注。不過幸運的是，稍早有美媒爆料，據最新的醫療診斷與現場狀況顯示，文班亞馬僅遭遇左膝輕微過度伸展（Slight Hyperextension），且初步檢測結果為陰性，並無結構性的重大損傷。

當時比賽進行到最末節還有10分鐘時，溫班亞瑪在爭搶一個常規籃板後落地不穩，導致左膝出現明顯反摺了一下，隨後換成尼克隊進攻，溫班亞瑪嘗試要留在場上，但接下來他就面露苦色，馬刺隨後趕緊犯規，讓防護員可以上場了解溫班亞瑪的狀況，最後溫班亞瑪自己一瘸一拐地自行走回更衣室。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過在離比賽結束前還剩下1分22秒時，溫班亞瑪又重新換上熱身服並回到板凳席，當時當時行走姿態完全正常，也無明顯跛行，甚至在球員通道面對擔憂的球迷時，他還能輕鬆地表示自己沒事。而最後馬刺也在末節展現韌性，單節打出41比30的猛攻，在決勝節演逆轉秀，最終就以134比132擊敗尼克。

在受傷離場前，溫班亞瑪又展現其恐怖的全方位宰制力，此役他出賽僅24分鐘便12投10中的極高效率攻下31分、13籃板，本季至今的20場出賽中，溫班亞瑪場均能貢獻24.0分、11.7籃板、3.5助攻及3.0阻攻，投籃命中率高達51.4%，三分命中率也有34.9%。

由於溫班亞瑪此次受傷的落地動作與幾天前丹佛金塊MVP極為相似，不過約基奇雖然也是膝蓋過度伸展但還伴隨骨挫傷，已被判定至少缺陣四週。相比之下，溫班亞瑪目前的初步診斷結果顯然樂觀許多，《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）稍早在推特透露，溫班亞瑪是遭遇左膝輕微過度伸展，但初步檢測結果為陰性（negative），顯示膝蓋並無結構性的重大傷勢。