運動雲

>

洋基退出爭奪戰？西武火球男今井達也入札倒數、身價2億美金卻毫無音訊

▲西武獅投手今井達也 。（圖／西武官方X）

▲西武獅投手今井達也 。（圖／西武官方X）

記者蔡厚瑄／綜合報導

西武獅強投今井達也季後透過入札制度挑戰大聯盟，距離期限1月3日（台灣時間）的截止日僅剩2天，儘管正值巔峰且原先看好能拿到2億美元以上的優渥合約，但目前卻傳出市場反應冷淡的消息。

曾飆出160公里火球的今井達也，是2024年洋聯三振王，2025年他登板24場，拿下10勝5敗，累積163.2局投球，送出178次三振，防禦率1.92，每局被上壘率0.89，連3年繳出雙位數勝投，正值巔峰期的他也被看好有機會拿到2億美元以上（約新台幣61億）的合約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前他在接受朝日電視台訪問時，一席「如果可以的話，我想打倒道奇隊！」的言論，一度在日美引起極大話題，美國媒體《MLB Trade Rumors》發布的自由球員排行榜中，也把今井評選為第7名，可能的大聯盟下家包括道奇、洋基、大都會、小熊、教士、紅襪等強權球團。然而在美國時間2025年11月19日正式啟動入札程序的他，期限是在今年的1月2日（日本時間3日上午7點），但目前卻傳仍乏人問津。

日媒《Full-Count》分析，目前與今井最契合的球團為教士隊，教士總管總管普瑞勒（A.J. Preller）曾表態與其經紀人波拉斯（Scott Boras）持續對話，且因達比修有預計2026年賽季將整季缺席，球隊確實有補強先發戰力的需求。相對之下，原先傳出興趣的洋基隊與大都會隊則處於觀望或沉靜狀態，並無實質進展。

參考同樣透過入札制度挑戰大聯盟的村上宗隆，最終以2年3400萬美元的短約加盟白襪，採取先證明實力再衝擊自由市場的策略，今井達也最終會以大約成交或是效法村上簽下短約，甚至面臨入札失敗，未來48小時將是決定他新球季能否挑戰大聯盟最關鍵的時刻。

關鍵字： 今井達也入札制度大聯盟教士洋基

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

投得再好也沒用！斯金斯超好投卻寫離奇紀錄　美媒點殘酷現實

投得再好也沒用！斯金斯超好投卻寫離奇紀錄　美媒點殘酷現實

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

落地左膝直接反摺！馬刺溫班亞瑪第4節剛打就傷退、最新傷情也曝光

落地左膝直接反摺！馬刺溫班亞瑪第4節剛打就傷退、最新傷情也曝光

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

樂天桃猿補強輪值戰力　簽下洋投「麥斯威尼」備戰新球季

樂天桃猿補強輪值戰力　簽下洋投「麥斯威尼」備戰新球季

洋基退出爭奪戰？西武火球男今井達也入札倒數、身價2億美金卻毫無音訊

洋基退出爭奪戰？西武火球男今井達也入札倒數、身價2億美金卻毫無音訊

【藝斌抗拒版撒嬌舞】拒絕後依舊跳給大家看　簡直超寵粉XD

熱門新聞

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

投得再好也沒用！斯金斯超好投卻寫離奇紀錄　美媒點殘酷現實

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強變16隊！資格賽首站中國開打

2WBSC年終世界排名出爐！

3「運動幣」發60萬份500元　16歲以上也能抽

4柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士三分雨射垮黃蜂

5斯金斯超好投卻寫離奇紀錄

最新新聞

1大聯盟2025十大名場面　大谷「3轟10K傳說」僅第二　

2軟銀評估「中5日輪值」徐若熙迎考驗

3洋基退出爭奪？西武火球男入札倒數卻無音訊

4井端親口曝WBC名單走向

5井端點名大谷經典賽打2棒！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

蔡依林唱一半「項鍊斷掉」　機靈求救舞者..姐就是穩！

大陸男偶像「高鐵毆打粉絲」　遭狂跟拍..暴怒衝上去抓頭

王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！

【千金難買好鄰居】爺爺腳沒力卡家門口10mins　機警鄰居即刻救援！

蔡依林熬夜被自己嚇到　起床驚：還是一樣美
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366