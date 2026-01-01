洋基退出爭奪戰？西武火球男今井達也入札倒數、身價2億美金卻毫無音訊

▲西武獅投手今井達也 。（圖／西武官方X）

記者蔡厚瑄／綜合報導

西武獅強投今井達也季後透過入札制度挑戰大聯盟，距離期限1月3日（台灣時間）的截止日僅剩2天，儘管正值巔峰且原先看好能拿到2億美元以上的優渥合約，但目前卻傳出市場反應冷淡的消息。

曾飆出160公里火球的今井達也，是2024年洋聯三振王，2025年他登板24場，拿下10勝5敗，累積163.2局投球，送出178次三振，防禦率1.92，每局被上壘率0.89，連3年繳出雙位數勝投，正值巔峰期的他也被看好有機會拿到2億美元以上（約新台幣61億）的合約。

日前他在接受朝日電視台訪問時，一席「如果可以的話，我想打倒道奇隊！」的言論，一度在日美引起極大話題，美國媒體《MLB Trade Rumors》發布的自由球員排行榜中，也把今井評選為第7名，可能的大聯盟下家包括道奇、洋基、大都會、小熊、教士、紅襪等強權球團。然而在美國時間2025年11月19日正式啟動入札程序的他，期限是在今年的1月2日（日本時間3日上午7點），但目前卻傳仍乏人問津。

日媒《Full-Count》分析，目前與今井最契合的球團為教士隊，教士總管總管普瑞勒（A.J. Preller）曾表態與其經紀人波拉斯（Scott Boras）持續對話，且因達比修有預計2026年賽季將整季缺席，球隊確實有補強先發戰力的需求。相對之下，原先傳出興趣的洋基隊與大都會隊則處於觀望或沉靜狀態，並無實質進展。

參考同樣透過入札制度挑戰大聯盟的村上宗隆，最終以2年3400萬美元的短約加盟白襪，採取先證明實力再衝擊自由市場的策略，今井達也最終會以大約成交或是效法村上簽下短約，甚至面臨入札失敗，未來48小時將是決定他新球季能否挑戰大聯盟最關鍵的時刻。