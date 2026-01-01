運動雲

節目爆粗口噴湖人！天才中鋒威廉斯揭2025年遭「退貨」羞辱內幕

▲太陽中鋒威廉斯（Mark Williams）在對戰湖人最近一役表現亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽中鋒威廉斯（Mark Williams）在對戰湖人最近一役表現亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

鳳凰城太陽中鋒威廉斯（Mark Williams）近日受邀參加熱門播客節目《The Old Man and the Three》，在節目中首度針對2025年2月轟動一時、最終因「體檢未過」遭湖人隊撤銷的交易案提出看法。威廉斯不僅在節目中直接以髒話表達對這支17屆總冠軍球隊的不滿，更坦言看到湖人季後賽失利時，自己確實是「幸災樂禍」。

回顧2025年2月初，洛杉磯湖人在送走戴維斯（Anthony Davis）後積極尋覓內線屏障，當時湖人已與夏洛特黃蜂達成協議，準備送出內希特（Dalton Knecht）、瑞迪許（Cam Reddish）及未來選秀權，換取這位216公分的天才中鋒威廉斯。

然而，這筆被視為多贏的交易卻在最後關頭急轉直下，湖人官方發出聲明，指出因威廉斯未能通過體檢而撤銷交易，《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）還爆料威廉斯被檢測出許多傷病隱憂，且都與先前的背傷無關，引發外界對威廉斯職業生涯耐久度的質疑。

威廉斯在節目中表達強烈震驚與憤怒，他回憶道，得知被交易至湖人的當晚，他才剛在對陣公鹿的比賽中全力拚戰，身體感覺好得不得了，完全無法接受湖人「體檢有問題」的說法。

「我當時心想這絕對不可能，我人就在場上打球，結果他們說結束了，不打算回頭，當時火氣真的很大，我真的很興奮能去那裡，我覺得我就是能幫助他們的最後一塊拼圖，結果卻被這樣對待，所以我當時心裡想的就是：『去你們的』（f--k y'all）。」

這份被羞辱的挫折感，讓威廉斯對湖人產生了極深的怨念，他大方承認，當看到湖人隨後在季後賽首輪慘遭明尼蘇達灰狼淘汰、禁區被戈貝爾（Rudy Gobert）肆虐時，他在社群平台發了一個「微笑」的表情符號來嘲諷，「我那時就是心懷怨恨，非常怨恨，看到他們輸球，我在心裡真的覺得很爽。」

事實證明，湖人當時為了避險而放棄威廉斯的決定，最終成了季後賽的致命傷，湖人緊急簽下的倫恩（Alex Len）表現乏善可陳，讓球隊在內線毫無抵抗力，而威廉斯隨後在2025年6月被交易至太陽隊後，也用實際行動粉碎了外界的質疑，本季他已出賽27場，場均以66.5%的高命中率，貢獻13.1分與8.2籃板，成為太陽穩定的內線支柱。

最令湖人尷尬的，莫過於在威廉斯發表這些言論的幾天前，太陽剛以115比108擊敗湖人，該役威廉斯在該場比賽中不僅健康打滿全場，更狂抓13個籃板並砍下24分，用極具統治力的表現，親手向當初以「健康因素」退貨他的湖人隊證明，他的價值遠高於那份失敗的體檢報告。

威廉斯最後也表示，現在他對於能在鳳凰城打球覺得非常幸運，並會持續在場上證明湖人當初的判斷是多麼巨大的錯誤。

關鍵字： 威廉斯湖人太陽體檢風波NBA

