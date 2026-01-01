運動雲

球隊一句「等妳」！前日本女籃隊長挺過罹癌絕望　復出說沒放棄太好了

▲三菱電機無尾熊後衛吉田亞沙美。（圖／吉田亞沙美IG）

▲三菱電機無尾熊後衛吉田亞沙美。（圖／翻攝自吉田亞沙美IG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

曾率領日本女籃在里約奧運奪下第8名的傳奇球星吉田亞沙美，在2025年跨年夜拋出震撼彈，透露自己去年夏天其實罹癌的消息，不過已經「高齡」38歲的她，最後克服絕望在經歷手術與復健後成功在12月重返賽場，她也盼能藉此給予其他病友前進的勇氣。

日本女籃前隊長吉田亞沙美2025年7月轉戰三菱電機無尾熊，正當各界期待這名頂尖控球後衛能帶領新東家再創高峰時，吉田在體檢時卻接獲了自己罹癌的壞消息。

「今年痛苦的事情是，夏天時發現自己罹患了癌症，並進行了治療與療養，」吉田亞沙美跨年夜時在自己的IG寫道，「完全不誇張，被宣告罹癌的那一刻，我真的做好了死亡的心理準備。同時，想到再也不能打籃球了，感到無比絕望，即便在這種時刻，我腦中想的竟然還是籃球，連我自己都覺得無奈，當時不知道該怎麼辦，眼前一片漆黑。」

在最脆弱的時刻，家人成為了她的救贖，吉田在接獲通知後立刻聯繫身在鹿兒島的姐姐，雖然恐懼地詢問「我會死嗎」，但姐姐冷靜且堅定的指引平復了她的情緒，為了不讓父母過度擔心，她一度猶豫是否告知病況，最後由姐姐代為轉達，吉田感性表示，姐姐的陪伴讓她度過了最煎熬的等待期，而父親在手術後不辭辛勞地前往探病，以及母親在醫院長達數小時的守候，都化作她必須活下去並重返球場的強大動力。

除了家人，新東家三菱隊在得知她病情後不僅沒捨棄她，反而給予溫暖的承諾表示「我們會等妳」。

「球隊給了我希望的光芒，告訴我他們會等我，我也想竭盡全力，即使最後真的無法復歸，我也想珍惜努力的過程。」吉田亞沙美回憶道，「為了等待我的夥伴們，無論如何都要回來，想著『我想跟大家一起打球』而努力著，更重要的是，為了獻身支持我的家人，我有強烈的復歸渴望，想讓他們再次看到我在場上打球的身影，那是我活著的意義。」

咬牙克服術後體力與肌力的低潮。12月6日對陣SMBC TOKYO SOLUA的比賽中，吉田亞沙美終於實踐了承諾，奇蹟般地重回實戰。她形容重返球場那一刻，內心的喜悅遠超過淚水，感覺像孩子般純粹地體會到打籃球果然很快樂，「沒有放棄真是太好了。」

至於選擇在除夕這一天公開，她透露是希望能為他人加油打氣：「如果我能在場上奔跑的身影，能讓與我一樣受病痛或傷勢所苦的人產生踏出一步的勇氣，那就太好了。」最後，她對身邊的支持者與球迷表示感謝，並展現了面向 2026 年的強韌決心：「雖然目前還無法隨心所欲地活動，肌力也尚未完全恢復，但我會努力成為能帶領球隊獲勝的控球後衛。」

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

投得再好也沒用！斯金斯超好投卻寫離奇紀錄　美媒點殘酷現實

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

洋基退出爭奪戰？西武火球男今井達也入札倒數、身價2億美金卻毫無音訊

落地左膝直接反摺！馬刺溫班亞瑪第4節剛打就傷退、最新傷情也曝光

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

