元旦IG告別！魏全宣布暫別球員生涯　曾在新莊城堡阻止兄弟拋下黃彩帶

▲魏全。（圖／富邦悍將提供）



記者胡冠辰／綜合報導

2025年11月遭富邦悍將不予續約的捕手魏全，在昨（1日 ）元旦之際於社群平台IG發文，宣布暫時結束球員生涯，他寫道：「休息一陣子後將帶著棒球路學到的，往另一階段持續努力，」以簡短文字向球迷告別。

2019中職選秀會魏全在第28輪獲味全龍指名，由於姓名讀音和球隊母企業一樣，選秀後也引發球迷熱議，進入職棒後他長期待在二軍磨練，直到2022年才迎來一軍初登場，但該季僅出賽1場，留下3打數1安打的成績。

2024年賽季結束後，魏全遭味全龍釋出。隔年1月富邦悍將與他簽約，給予他延續職棒生涯的機會；轉戰富邦後，魏全共獲得9場出賽機會，累積14打數擊出2支安打、2打點。

儘管整體出賽不多，但他仍曾留下令人難忘的代表作；2025年10月1日悍將對戰中信兄弟一役，他在延長賽10局下擊出左外野追平比數二壘安打幫助球隊續命，悍將終場又靠蔡佳諺再見保送完成戲劇性逆轉，魏全也因此獲選該場比賽MVP，成為生涯最具代表性的瞬間。

他當下回顧時說，「當下沒有想很多，還落後兩分，就只是想把球往外野送。」

貼文一出也吸引球迷紛紛留言送上祝福，其中身為女友的樂天桃猿啦啦隊成員涂卉妮則留言鼓勵：「黃金到哪都會發光。」

魏全全文：

先祝各位新年快樂 Happy new year，從國小到現在的棒球路也20年了，這條路上一直都不簡單，但我覺得一切都很值得，經過一陣子的評估，是時候讓自己好好休息一下，一路走來遇到的人事物除了感謝沒有別的了，棒球讓我學到的不只有球技還有更多的堅持不放棄，想跟一路上來的教練、隊友、學長學弟說聲辛苦了；我始終對這個大環境懷抱大大的感謝，很抱歉沒能再繼續在這個環境跟你們一起努力，但絕不後悔跟你們走過這麼多年的球場時光，相信這一切都是必經的學習過程，也許有天還會用不一樣的身分走回棒球的這條道路上。

回顧這幾年我比很多人都幸運，能打到這階段是多少人從小的夢想，我非常感謝我的家人在背後的支持，我最好的朋友們在低潮時的陪伴，也想好好謝謝這幾年多數球迷的鼓勵及陪伴；接下來休息一陣子後，我會帶著棒球路上讓我學到的所有往另一階段持續努力。