運動雲

>

元旦IG告別！魏全宣布暫別球員生涯　曾在新莊城堡阻止兄弟拋下黃彩帶

▲▼魏全、王念好。（圖／富邦悍將提供）

▲魏全。（圖／富邦悍將提供）

記者胡冠辰／綜合報導

2025年11月遭富邦悍將不予續約的捕手魏全，在昨（1日 ）元旦之際於社群平台IG發文，宣布暫時結束球員生涯，他寫道：「休息一陣子後將帶著棒球路學到的，往另一階段持續努力，」以簡短文字向球迷告別。

2019中職選秀會魏全在第28輪獲味全龍指名，由於姓名讀音和球隊母企業一樣，選秀後也引發球迷熱議，進入職棒後他長期待在二軍磨練，直到2022年才迎來一軍初登場，但該季僅出賽1場，留下3打數1安打的成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2024年賽季結束後，魏全遭味全龍釋出。隔年1月富邦悍將與他簽約，給予他延續職棒生涯的機會；轉戰富邦後，魏全共獲得9場出賽機會，累積14打數擊出2支安打、2打點。

儘管整體出賽不多，但他仍曾留下令人難忘的代表作；2025年10月1日悍將對戰中信兄弟一役，他在延長賽10局下擊出左外野追平比數二壘安打幫助球隊續命，悍將終場又靠蔡佳諺再見保送完成戲劇性逆轉，魏全也因此獲選該場比賽MVP，成為生涯最具代表性的瞬間。

他當下回顧時說，「當下沒有想很多，還落後兩分，就只是想把球往外野送。」

貼文一出也吸引球迷紛紛留言送上祝福，其中身為女友的樂天桃猿啦啦隊成員涂卉妮則留言鼓勵：「黃金到哪都會發光。」

魏全全文：

先祝各位新年快樂 Happy new year，從國小到現在的棒球路也20年了，這條路上一直都不簡單，但我覺得一切都很值得，經過一陣子的評估，是時候讓自己好好休息一下，一路走來遇到的人事物除了感謝沒有別的了，棒球讓我學到的不只有球技還有更多的堅持不放棄，想跟一路上來的教練、隊友、學長學弟說聲辛苦了；我始終對這個大環境懷抱大大的感謝，很抱歉沒能再繼續在這個環境跟你們一起努力，但絕不後悔跟你們走過這麼多年的球場時光，相信這一切都是必經的學習過程，也許有天還會用不一樣的身分走回棒球的這條道路上。

回顧這幾年我比很多人都幸運，能打到這階段是多少人從小的夢想，我非常感謝我的家人在背後的支持，我最好的朋友們在低潮時的陪伴，也想好好謝謝這幾年多數球迷的鼓勵及陪伴；接下來休息一陣子後，我會帶著棒球路上讓我學到的所有往另一階段持續努力。

關鍵字： 富邦悍將、中華職棒、味全龍、魏全

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

元旦IG告別！魏全宣布暫別球員生涯　曾在新莊城堡阻止兄弟拋下黃彩帶

元旦IG告別！魏全宣布暫別球員生涯　曾在新莊城堡阻止兄弟拋下黃彩帶

道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」　帕桑：洋基不太願意讓步

貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」　帕桑：洋基不太願意讓步

今井達也塵埃落定自由市場掀骨牌效應　瓦德茲、蘇亞瑞茲走向更關鍵

今井達也塵埃落定自由市場掀骨牌效應　瓦德茲、蘇亞瑞茲走向更關鍵

范曉萱唱大S作詞歌曲　「我把她也帶來台東了」

熱門新聞

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

元旦IG告別！魏全宣布暫別球員生涯　曾在新莊城堡阻止兄弟拋下黃彩帶

道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟2025十大名場面　大谷「3轟10K傳說」僅第二　

2深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人

3美媒點名洋基迷「先忍住」

4魏全宣布暫別球員生涯

5道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪

最新新聞

1蘇泰安曝新洋投有望「下週前確定」

2MLB官網點名洋基十大最狂初登場

3李漢昇從新竹轉戰新竹　攻城獅曝放人關鍵

4高志綱育才協會首場交流營

5魏全宣布暫別球員生涯

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【洋基工程四本柱】睦那京×李素敏×崔洪邏×朴淡備下班路美爆！

【別再看錯】去年被誤認成台北101　天空塔直接「亮燈指方向」網笑翻

張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ

張惠妹也瘋CORTIS！　嗨唱：吳麗萍搭對賽

【不平靜夜】高雄跨年夜不平靜！　晚會現場驚見施放信號彈

范曉萱唱大S作詞歌曲　「我把她也帶來台東了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366