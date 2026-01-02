要來大巨蛋了！小久保曝軟銀交流賽陣容　柳田悠岐、山川穗高都會來

▲柳田悠岐。（圖／取自軟銀推特）



記者胡冠辰／綜合報導

福岡軟銀鷹監督小久保裕紀近日說明球隊春訓的「S組」安排，確認S組將於2月14日起正式合流，從春訓第4階段起加入全隊運作；同時軟銀春訓期間也將安排台灣遠征，在台北大巨蛋熱身賽中到場。

S組制度自去年春訓導入，讓特定主力在訓練營中段之前可進行完全自主調整，球員不必提前進入宮崎報到；根據今年名單，除了上季S組成員松本裕樹、奧斯納（Roberto Osuna）、莫伊內洛（Livan Moinelo）、赫南德斯（Darwinzon Hernández）、柳田悠岐、近藤健介、山川穗高、中村晃、今宮健太之外，今年再加入藤井皓哉、嶺井博希、牧原大成等人。

小久保裕紀談到合流時間點時表示：「2月14日開始S組會合流，我想大家在13日晚上就會進到宮崎了；我也有告訴他們，選擇自己最容易調整的方法就好。」

至於被選入3月世界棒球經典賽（WBC）侍Japan名單的球員，小久保也強調將尊重球員調整步調；他表示：「希望他們能照自己想做的方式去做，如果他們想先回到球隊一起練，那就把那個當作最優先。」

軟銀春訓期間也將安排台灣遠征，在台北大巨蛋進行兩場交流賽，包含2月25日對戰中信兄弟、2月26日對戰中華隊，小久保透露，球隊將以排除侍Japan成員的最佳陣容訪台，並已向S組成員說明行程規劃。

小久保指出：「至於會不會上場是另一回事，但我已經跟S組說了會帶他們去台灣。」