運動雲

>

要來大巨蛋了！小久保曝軟銀交流賽陣容　柳田悠岐、山川穗高都會來

▲柳田悠岐。（圖／取自軟銀推特）

▲柳田悠岐。（圖／取自軟銀推特）

記者胡冠辰／綜合報導

福岡軟銀鷹監督小久保裕紀近日說明球隊春訓的「S組」安排，確認S組將於2月14日起正式合流，從春訓第4階段起加入全隊運作；同時軟銀春訓期間也將安排台灣遠征，在台北大巨蛋熱身賽中到場。

S組制度自去年春訓導入，讓特定主力在訓練營中段之前可進行完全自主調整，球員不必提前進入宮崎報到；根據今年名單，除了上季S組成員松本裕樹、奧斯納（Roberto Osuna）、莫伊內洛（Livan Moinelo）、赫南德斯（Darwinzon Hernández）、柳田悠岐、近藤健介、山川穗高、中村晃、今宮健太之外，今年再加入藤井皓哉、嶺井博希、牧原大成等人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

小久保裕紀談到合流時間點時表示：「2月14日開始S組會合流，我想大家在13日晚上就會進到宮崎了；我也有告訴他們，選擇自己最容易調整的方法就好。」

至於被選入3月世界棒球經典賽（WBC）侍Japan名單的球員，小久保也強調將尊重球員調整步調；他表示：「希望他們能照自己想做的方式去做，如果他們想先回到球隊一起練，那就把那個當作最優先。」

軟銀春訓期間也將安排台灣遠征，在台北大巨蛋進行兩場交流賽，包含2月25日對戰中信兄弟、2月26日對戰中華隊，小久保透露，球隊將以排除侍Japan成員的最佳陣容訪台，並已向S組成員說明行程規劃。

小久保指出：「至於會不會上場是另一回事，但我已經跟S組說了會帶他們去台灣。」

關鍵字： 福岡軟銀鷹、日本職棒、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」　帕桑：洋基不太願意讓步

貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」　帕桑：洋基不太願意讓步

元旦IG告別！魏全宣布暫別球員生涯　曾在新莊城堡阻止兄弟拋下黃彩帶

元旦IG告別！魏全宣布暫別球員生涯　曾在新莊城堡阻止兄弟拋下黃彩帶

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

兄弟出大招！「韓國486轟傳奇」李大浩擔任春訓客座教練　長打要升級

兄弟出大招！「韓國486轟傳奇」李大浩擔任春訓客座教練　長打要升級

美媒預測仍是王牌等級　山本由伸2026成績預測出爐　

美媒預測仍是王牌等級　山本由伸2026成績預測出爐　

道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

【別再看錯】去年被誤認成台北101　天空塔直接「亮燈指方向」網笑翻

熱門新聞

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」　帕桑：洋基不太願意讓步

元旦IG告別！魏全宣布暫別球員生涯　曾在新莊城堡阻止兄弟拋下黃彩帶

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

兄弟出大招！「韓國486轟傳奇」李大浩擔任春訓客座教練　長打要升級

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟2025十大名場面　大谷「3轟10K傳說」僅第二　

2深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人

3貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」

4魏全宣布暫別球員生涯

5美媒點名洋基迷「先忍住」

最新新聞

1基隆黑鳶SBL首戰奪勝　周儀翔拿10分

2MLB海盜隊江睿彥協助南投三級棒球

3蔡其昌「5刷」力推《冠軍之路》

4李大浩加盟兄弟客座教練

5花蓮橘子銀河盃落幕　橘子猿勇奪雙冠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【洋基工程四本柱】睦那京×李素敏×崔洪邏×朴淡備下班路美爆！

【別再看錯】去年被誤認成台北101　天空塔直接「亮燈指方向」網笑翻

張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ

張惠妹也瘋CORTIS！　嗨唱：吳麗萍搭對賽

【不平靜夜】高雄跨年夜不平靜！　晚會現場驚見施放信號彈

范曉萱唱大S作詞歌曲　「我把她也帶來台東了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366