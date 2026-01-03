運動雲

洋基補強幾乎內部循環　外媒憂：打線沒問題、投手撐不住

▲條紋軍主帥布恩。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今年休賽季動作遲緩，引發球迷強烈不滿；球隊在2025年遭藍鳥淘汰後再度無緣冠軍，如今2026年已到來，陣容補強卻仍看不到大刀闊斧的跡象，面對球迷質疑「是否打算原班人馬再來一次」，外媒指出，洋基在打線方面或許有條件複製火力，但投手戰力不足恐怕會讓這套策略難以奏效。

休賽季補強幾乎「內部循環」　唯一外來新援竟是小聯盟投手

從目前洋基休賽季簽下的球員來看，幾乎清一色都是2025年體系內的人馬，唯一從洋基組織外加入的，只有25歲的小聯盟投手溫奎斯特（Cade Winquest），他是洋基在規則五選秀中選進的球員。

至於其他補強名單，包括葛里沙姆（Trent Grisham）、希爾（Tim Hill）、羅薩里奧（Amed Rosario）以及亞伯羅（Ryan Yarborough），全都直接來自洋基2025年球隊名單。

而球隊當前的「頭號目標」是貝林傑（Cody Bellinger），他同樣在2025年曾效力洋基，也因此球迷開始質疑洋基是否真的打算用同一套陣容再拚一季；更直白的說，外界氣氛已從「懷疑」變成「怒吼」，認為這樣的作法根本行不通，尤其是投手問題。

外媒點名：打線或許可行　但投手補強「放任不管」令人難以理解

《The Athletic》記者基爾施納（Chris Kirschner）分析指出，洋基打線確實具備「再拚一次」的合理性，但投手群的補強態度卻令人擔憂。

基爾施納在報導中提及：「洋基可能在評估上是正確的，也就是讓去年那套打線再來一次；他們的進攻以wRC+計算是全聯盟最佳。」

「隨著萊斯（Ben Rice）將扮演更大的角色，加上麥克馬洪（Ryan McMahon）預估會比佩拉薩（Oswald Peraza）和卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）那群人的組合表現更好，沒有理由認為洋基無法再度擁有聯盟頂尖的進攻火力；但問題在於投手群需要改善，而他們那種看似放任不管的態度去升級名單這部分，實在令人難以理解。」

「打線原班」也未必穩　貝林傑非十拿九穩、奇澤姆傳出交易可能

儘管外界認為洋基打線仍有競爭力，但「原班打線再上」並非板上釘釘；報導提到，洋基陣中兩位最重要的火力來源，目前仍存在不確定性。

首先貝林傑還未確定加盟，因為還是有MLB球隊都在追求他；其次洋基也仍對交易奇澤姆（Jazz Chisholm）保持開放態度，而原因至今仍讓外界摸不著頭緒。

葛施密特恐缺席＋左打過多　萊斯需提升對左投能力

此外洋基也可能失去葛施密特（Paul Goldschmidt）的打擊輸出，葛施密特目前已38歲，仍在自由市場徘徊；他過去在面對左投時，與預計擔任每日先發一壘手的萊斯（Ben Rice）進行輪替分工。

若他未回歸，萊斯勢必得提升自己對左投的表現；即便如此，洋基本身仍存在「左打過多」的結構問題，這點連球隊內部也曾公開點出。

整體而言，洋基確實需要補強牛棚並再補進一名先發輪值投手；若球隊真的打算在2026「原班人馬再拚一次」，那就必須把投手戰力補齊，否則即使打線維持頂尖火力，仍可能在漫長球季與季後賽中因投手深度不足再度止步。

