美媒預測仍是王牌等級　山本由伸2026成績預測出爐　

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇日籍強投山本由伸在大聯盟第2個賽季（2025）迎來大幅躍進，不僅扛下開幕戰先發重任，更在世界大賽最後時刻登板，成為球隊奪冠關鍵人物之一；邁入第3年的2026年，他是否仍能穩坐「不動王牌」位置？美媒數據網站已率先給出成績預測。

山本由伸的2025年球季從東京巨蛋開幕戰拉開序幕，他先發5局僅失1分，順利拿下賽季首勝，隨後在3、4月交出防禦率1.06的驚人表現，生涯首次獲選單月最佳投手，氣勢一路延續至整季。

整個例行賽期間，山本不僅保持健康、穩定扛起輪值核心，9月1日起更連續3場比賽送出雙位數三振；9月7日作客金鶯之戰，他更一路投到9局2出局仍未被敲安，差點完成無安打比賽，展現頂級宰制力。

最終山本在例行賽共登板30場，繳出12勝8敗、防禦率2.49、201次三振、WHIP 0.99的亮眼數據，另以被打擊率0.183高居大聯盟第一；9月他也再次獲選單月最佳投手，成為賽季第2度獲獎。

更令人印象深刻的是季後賽表現，山本在國聯冠軍系列賽第2戰與世界大賽第2戰連續完投，世界大賽第6戰投6局僅失1分，第7戰更中0日自9局登板，最終一路投到延長11局，成為史上第13位在單一世界大賽拿下3勝的投手，並抱走系列賽MVP。

他在季後賽累計出賽6場，戰績5勝1敗、防禦率1.45、2場完投，堪稱壓倒性數字，聲勢與知名度也因此再攀高峰；儘管賽揚獎票選最終名列第3，仍讓外界看見他挑戰「日本投手首座賽揚」的可能性。

隨著各大數據預測系統逐漸成為大聯盟參考指標，美國數據網站《FanGraphs》也公布其預測結果；《FanGraphs》收錄多套模型，其中最具代表性的「Steamer」系統預估山本2026年將先發28場，投161局，拿下11勝8敗、防禦率3.43，並繳出每9局9.46次三振、每9局2.74次保送，勝利貢獻WAR為3.6。

值得注意的是，以山本2025年的爆發式成績來看，這份預測被認為偏保守，但模型仍評估他防禦率與WAR可位居聯盟第5名，依舊是頂尖王牌等級；山本能否在2026年再次超越預測、延續宰制力，將成為新球季一大看點。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球山本由伸

﻿

