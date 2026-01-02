道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

▲比薛特。（圖／路透）

洛杉磯道奇再度於自由球員市場有所動作，《紐約郵報》記者John Heyman今（2）日報導，道奇已與內野強打比薛特 （Bo Bichette）進行接觸，是否能成為道奇挑戰3連霸的重要拼圖，備受關注。

現年27歲的比薛特，於2016年選秀第2輪加盟多倫多藍鳥，2019年7月升上大聯盟，2021年他出賽159場，敲出191支安打，並繳出29轟、102分打點、25次盜壘的全面數據，迅速成為聯盟頂級內野手之一。

比薛特長年擔任藍鳥先發游擊手，但在傷癒復出的2025年世界大賽中，首度於大聯盟舞台守備二壘。由於守備進階數據評價並不突出，他在休賽季談約過程中，也被多支球隊視為二壘或三壘的潛在人選。

Heyman指出，洛杉磯道奇、芝加哥小熊與紐約洋基皆曾對比薛特進行評估與調查；美網《Trade Rumors》也指出，波士頓紅襪已於12月初與比薛特進行線上會談，而藍鳥方面也未排除重新簽回舊將的可能性。綜合各方消息，目前至少已有5支球隊涉入比薛特的爭奪戰。

若比薛特加盟，道奇可能安排其鎮守二壘或三壘；隨著即將年滿34歲的貝茲（Mookie Betts）未來表現變化，也不排除出現貝茲回外野、比薛特守游擊的調整方案。

值得注意的是，道奇日前已將2023年盜壘王魯伊斯（Esteury Ruiz）交易離隊，成功騰出40人名單空間，最終是否能讓比薛特披上道奇戰袍，將成為休賽季下一個關鍵焦點。