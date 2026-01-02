運動雲

>

道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

▲比薛特（Bo Bichette）。（圖／路透）

▲比薛特。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇再度於自由球員市場有所動作，《紐約郵報》記者John Heyman今（2）日報導，道奇已與內野強打比薛特 （Bo Bichette）進行接觸，是否能成為道奇挑戰3連霸的重要拼圖，備受關注。

現年27歲的比薛特，於2016年選秀第2輪加盟多倫多藍鳥，2019年7月升上大聯盟，2021年他出賽159場，敲出191支安打，並繳出29轟、102分打點、25次盜壘的全面數據，迅速成為聯盟頂級內野手之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比薛特長年擔任藍鳥先發游擊手，但在傷癒復出的2025年世界大賽中，首度於大聯盟舞台守備二壘。由於守備進階數據評價並不突出，他在休賽季談約過程中，也被多支球隊視為二壘或三壘的潛在人選。

Heyman指出，洛杉磯道奇、芝加哥小熊與紐約洋基皆曾對比薛特進行評估與調查；美網《Trade Rumors》也指出，波士頓紅襪已於12月初與比薛特進行線上會談，而藍鳥方面也未排除重新簽回舊將的可能性。綜合各方消息，目前至少已有5支球隊涉入比薛特的爭奪戰。

若比薛特加盟，道奇可能安排其鎮守二壘或三壘；隨著即將年滿34歲的貝茲（Mookie Betts）未來表現變化，也不排除出現貝茲回外野、比薛特守游擊的調整方案。

值得注意的是，道奇日前已將2023年盜壘王魯伊斯（Esteury Ruiz）交易離隊，成功騰出40人名單空間，最終是否能讓比薛特披上道奇戰袍，將成為休賽季下一個關鍵焦點。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇比薛特

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

節目爆粗口噴湖人！天才中鋒威廉斯揭2025年遭「退貨」羞辱內幕

節目爆粗口噴湖人！天才中鋒威廉斯揭2025年遭「退貨」羞辱內幕

洋基、大都會未出手　美媒曝今井達也談約過程

洋基、大都會未出手　美媒曝今井達也談約過程

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

蕭亞軒回來了「台下藝人全跟唱」　跨年夜宣告：演唱會見！

熱門新聞

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟2025十大名場面　大谷「3轟10K傳說」僅第二　

2深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人

3美媒點名洋基迷「先忍住」

412強變16隊！資格賽首站中國開打

5柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士三分雨射垮黃蜂

最新新聞

1條紋軍補強再受挫基迷怒轟凱許曼

2高雄富邦馬拉松賽道大更新　北高雄6區封路

3貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」

4死神秀妙傳　KD單場11助攻改寫神紀錄

5美媒預測大谷翔平2026二刀流成績

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【洋基工程四本柱】睦那京×李素敏×崔洪邏×朴淡備下班路美爆！

【別再看錯】去年被誤認成台北101　天空塔直接「亮燈指方向」網笑翻

張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ

張惠妹也瘋CORTIS！　嗨唱：吳麗萍搭對賽

【不平靜夜】高雄跨年夜不平靜！　晚會現場驚見施放信號彈

范曉萱唱大S作詞歌曲　「我把她也帶來台東了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366