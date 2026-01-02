運動雲

金塊慘中傷兵魔咒！「大V」也倒下　腿傷將缺陣長達4周

▲金塊重要禁區替補戰力瓦倫休納斯也因腿傷倒下。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

NBA西區勁旅丹佛金塊，近日爆發嚴峻傷兵潮狀況，先是頭號球星「小丑」約基奇（Nikola Jokic）在比賽中遭遇離奇傷勢倒下，將至少休養4周，另外包括3位先發主力目前都無法上陣，今日金塊又宣布主力輪替長人「大V」瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）將因為小腿傷勢，缺陣至少4周時間。

向來以「耐戰」聞名的金塊一哥，也是聯盟當前頭牌球星之一的約基奇，日前在比賽中遭對手撞傷，當場出現左膝重創倒地不起，所幸檢查後並未出現結構性損傷，但約基奇仍需要休養至少1個月時間。

另外包括戈登（Aaron Gordon）、強森（Cameron Johnson）、布朗（Christian Braun）等3位先發主力目前都無法上陣，金塊先發戰力只剩本季打出「生涯年」最佳表現的主控莫瑞（Jamal Murray）苦撐。

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，瓦倫休納斯是在昨日對上多倫多暴龍之戰，於第3節發現右小腿不適，因此緊急退場治療，昨日對上暴龍他表現出色，上場23分8秒就進帳17分、9籃板、4助攻，外帶1抄截和3阻攻，頂替約基奇可說是有板有眼。

不過瓦倫休納斯隨後確認因右小腿傷勢，將至少缺陣4周時間，對於金塊戰力缺損無疑又是雪上加霜。

目前金塊戰績為23勝10敗，排名高居西區第3位，僅次於龍頭奧克拉荷馬雷霆，以及「黑衫軍」聖安東尼奧馬刺，不過在多名主力因傷無法出賽情況下，後續戰績恐怕面臨震盪。

