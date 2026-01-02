貝林傑變條紋軍「整個冬天主旋律」　帕桑：洋基不太願意讓步

運動雲

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基本季休賽季的首要任務之一，就是補強外野戰力並試圖迎回外野手貝林傑（Cody Bellinger）；不過，貝林傑的去向遲遲未定，也讓球迷與外界評論持續關注，近日ESPN記者帕桑（Jeff Passan）在社群平台上談到洋基的追求進度，直言目前自由市場的狀況「非常流動」，而洋基似乎也正面臨多支球隊共同遇到的難題，球隊想要球員，但希望一切都得照球隊的條件走。

帕桑在回應「洋基是否可能因財務考量而不簽貝林傑」的提問時，點出這個休賽季球隊與自由球員談判的典型現象；他表示：「這很好地概括了2025-26休賽季：球隊想要球員，但要按照球隊的條件。」

帕桑進一步分析洋基現有外野配置，認為球隊並非沒有備案；他指出：「有了瓊斯（Spencer Jones）、多明奎茲（Jasson Dominguez），洋基已經有足夠的人手去排出一個像樣的外野陣容，」不過，他同時也強調，若能讓貝林傑披上條紋球衣，戰力仍將明顯提升：「但也沒有人會否認：如果貝林傑穿上條紋球衣，洋基會是一支明顯更好的球隊。」

至於談判卡關的癥結點，帕桑直言在價碼尚未下修之前，洋基不太可能讓步；他表示：「在他的要價下降之前，洋基似乎不太願意讓步，」但美聯東區其他球隊若有動作，可能迫使洋基重新評估：「但當然，其他美聯東球隊的動作可能會改變這個計算，希望我能給出更明確的答案。只是現在一切都非常不固定、變化很快。」

貝林傑的市場熱度被形容為「整個冬天的主旋律」；目前貝林傑由知名經紀人波拉斯（Scott Boras）代理，《The Athletic》預估他可能獲得一份7年、總值1.82億美元的合約，不過，外界對貝林傑的合約年限與價碼仍有不少分歧，也使得談判進展呈現拉鋸。

從成績面來看，貝林傑2025年繳出打擊三圍.272／.334／.480，OPS達.814，並敲出29轟、貢獻98分打點；防守端方面，他以「超出平均的出局數」（OAA）達7次，名列防守者第93百分位，對於外野守備人選選項並不充裕的洋基而言，貝林傑的守備價值仍被視為關鍵補強之一。

據報導，貝林傑目前整體獲得多達10支大聯盟球隊關注，其中也包括洋基的主要競爭者與宿敵大都會與道奇；在市場仍持續變動的情況下，洋基是否會因價碼調整或分區對手的競逐壓力而改變策略，也將成為後續觀察重點。

關鍵字： 紐約洋基MLB

