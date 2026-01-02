運動雲

洋基、大都會未出手　美媒曝今井達也談約過程

▲今井達也。（圖／西武官方X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

透過入札制度挑戰大聯盟的西武獅投手今井達也，已於2日與休士頓太空人達成3年合約共識，隨著合約細節逐漸曝光，美國媒體也揭露其談約過程中，多支原被視為熱門的東岸豪門實際上並未正式投入爭奪。

《紐約郵報》記者John Heyman在社群平台X指出，「洋基與大都會並未真正參與今井的談約過程；小熊則是在太空人完成合約前，曾與今井進行協商的球隊之一；今井目前正前往休士頓。」這也意味著，外界一度看好的紐約洋基與紐約大都會，最終選擇觀望，並未在資金或條件上正式出手。

相對之下，陣中擁有今永昇太、鈴木誠也的小熊隊，一度進入實質談約階段，卻仍未能與今井達成最終共識，讓太空人成功搶下這名日本右腕。

根據MLB官網資訊，今井的合約年薪為1800萬美元保障，若單季投滿100局，將再獲得300萬美元激勵獎金，合約總額最高可達6300萬美元。此外，合約中還包含每季結束後可選擇跳脫合約的條款。西武獅也將獲得997萬5000美元的入札轉讓金。

成績方面，今井上季出賽24場，繳出10勝5敗、防禦率1.92的亮眼表現，生涯累積58勝45敗、防禦率3.15，被視為本季入札市場中最具吸引力的投手之一。MLB官網記者Mark Feinsand指出，今井其實也曾收到年期更長的合約提案，但最終選擇年期較短、年薪較高的方案。

若以入札制度旅美投手比較，今井的年薪規模僅次於與道奇簽下12年3億2500萬美元合約的山本由伸，以及與洋基簽下7年1億5500萬美元合約的田中將大，成為史上第3高年薪的入札投手。

