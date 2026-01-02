今井達也塵埃落定自由市場掀骨牌效應　瓦德茲、蘇亞瑞茲走向更關鍵

▲今井達也。（圖／MLB官網）



記者胡冠辰／綜合報導

今井達也確定同意與休士頓太空人達成合約，消息一出也讓整個自由球員市場的投手布局開始出現「多米諾骨牌效應」；MLB官網指出，今井的簽約不只牽動原本追逐他的球隊轉向，也讓市場上其他頂級先發投手的走向更受矚目。

《MLB.com》名記費恩桑德（Mark Feinsand）逐一解析今井加盟後，對各隊補強策略、先發市場行情，以及太空人接下來的補強方向有何影響。

小熊曾緊追今井 費恩桑德：不代表會轉追瓦德茲、蘇亞瑞茲

談到哪些球隊原本可能在競逐今井，如今必須另覓目標，費恩桑德點名小熊最積極，並進一步說明：「有不少球隊在不同程度上對今井感興趣，但在太空人之後，小熊似乎是最積極的追求者；這並不代表芝加哥現在就會轉而追逐其他頂級自由球員先發投手，因為蘇亞瑞茲（Ranger Suárez）和瓦德茲（Framber Valdez）預料會比今井貴得多，今井在接下來3個球季每季將賺到1800萬到2100萬美元，並且可在2026與2027球季後選擇跳脫合約。」

「如果小熊仍執意補強先發輪值，蓋倫（Zac Gallen）可能更適合；此外喬利托（Lucas Giolito）、巴席特（Chris Bassitt）與利特爾（Zack Littell）也仍然是自由球員市場上可用的人選。」

道奇、洋基沒「必須補投手」需求 大都會仍觀望今井定位

對於外界意外道奇、大都會與洋基似乎「從未真正參與今井爭奪戰」，費恩桑德直言原因在於陣容需求與評價：「對道奇與洋基來說，他們根本沒有『必須花錢簽先發投手』的需求；道奇擁有包含山本由伸、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平以及佐佐木朗希在內的先發輪值，而洋基方面則有弗里德（Max Fried）、史利特勒（Cam Schlittler），以及華倫（Will Warren）／施密特（Clarke Schmidt）、希爾（Luis Gil）、亞布羅（Ryan Yarbrough）的組合來撐住局面，直到柯爾（Gerrit Cole）與羅東（Carlos Rodón）在球季初從傷勢回歸為止。」

「大都會仍需要先發投手，但球隊並不認為今井能成為一名具有影響力的先發投手；棒球營運總裁史登斯（David Stearns）一直避免簽下超過3年的投手合約，若他真的非常相信今井能成功轉戰大聯盟，那麼今井本來會是理想目標。」

「目前市場上最頂尖的先發投手主要是瓦德茲與蘇亞瑞茲，很可能會要求更長年限的合約，因此仍有待觀察史登斯是否會全力出手簽下其中一人，或是轉向其他途徑，可能包括交易市場。」

今井合約不太可能「壓低行情」 費恩桑德：瓦德茲回太空人更難

至於今井的合約是否會影響其他熱門先發投手的市場行情，費恩桑德認為影響有限，反而更像是一個訊號：「除了讓太空人退出競爭，而且我不認為休士頓原本真的會在這些人選中投入，今井的合約應該不會對這3名先發投手造成太大影響；如果真要說有什麼影響，那就是更加鞏固了『瓦德茲回到休士頓已不在選項中』的想法，但原本外界就預期瓦德茲會與新球隊簽約。」

「那些一直在找投手的球隊仍然會繼續找，由於今井從日本來到大聯盟屬於『未知量』，我不認為他的合約條件會改變目前市場上的要價，尤其是考慮到今年冬天西斯（Dylan Cease）（與藍鳥簽下7年2.10億美元）與金（Michael King）（與教士簽下3年7500萬美元）已經簽下的合約。」

太空人補強重頭戲完成 下一步瞄準替補捕手與牛棚

談到太空人在簽下今井後的下一步，費恩桑德認為太空人休季主線已完成，接著只剩補強兩個位置：「休士頓休季的『重頭工作』已經完成了，因為太空人如今已經補進了4名具備成為先發投手的選項，今井、伯羅斯（Mike Burrows）、皮爾森（Nate Pearson）以及韋斯（Ryan Weiss），讓他們在輪值後段擁有多種選擇。」

「太空人剩下的兩個需求是替補捕手與牛棚，因此預期總經理布朗（Dana Brown）會在接下來幾週補強這兩個位置。」