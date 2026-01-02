美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

▲布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在2026年仍將由總教練布恩（Aaron Boone）領軍，然而隨著新年到來，球迷社群卻被媒體點名：「新年新希望」中恐怕是最難做到的一項，至少到8月1日之前，先不要喊布恩下台。

《紐約郵報》記者鄧利維（Ryan Dunleavy）近期在整理紐約市各大球迷社群的「現實版新年新希望」時，特別對洋基迷提出「看似合理、實則不可能」的要求：希望球迷在賽季大部分時間先克制情緒，不要動輒要求開除布恩，並強調布恩應該以季後賽、尤其是10月的調度表現作為評價標準。

不過，這份「寬限期」並沒有同樣套用在總經理卡許曼（Brian Cashman）身上，鄧利維直指洋基休賽季至今補強進度遲緩，讓陣容仍存在不少缺口，也讓卡許曼成為箭靶。

鄧利維寫道：「然而，並不會有任何關於總經理卡許曼的這種新年新希望，因為他安靜的休賽季讓一份充滿漏洞的名單留了下來，」他更進一步點出，若洋基在球季中交易大限前戰績不穩，責任不該推給布恩，而應歸咎於管理階層的消極作為，「任何在球季中交易大限之前的掙扎，卡許曼往往會在那時採取行動，都應該被歸咎於球團高層在大牌自由球員一個個被簽走時的消極不作為，而不是歸咎於布恩。」

布恩執教成績不差 但「態度、調度」仍常引爆球迷怒火

儘管如此，布恩在例行賽期間仍可能持續背負壓力，報導指出，若以過去幾個賽季為例，球迷往往會在10月之前就開始檢視他的領導方式與臨場調度，尤其是打線安排與牛棚用人，更常成為「以嚴苛聞名」的紐約球迷批評焦點。

布恩自2018年起接掌洋基兵符，期間曾在2024年帶隊闖進世界大賽，且除了其中一季外，幾乎年年打進季後賽；然而，本季他也因一句口頭禪「它就在我們眼前」成為球迷嘲諷對象，特別是在洋基夏季陷入低潮時，該句話更頻繁被拿來調侃。

在球隊打算以原班人馬與既有管理團隊再拚一季的情況下，外界普遍認為球迷恐怕不會是「會改變的一方」，壓力仍將一路伴隨球隊前進。

合約到2027年 布恩：最早要到2028年球迷才可能「擺脫我」

值得注意的是，布恩日前在被問及是否預期自己2025年仍會擔任洋基總教練時，也曾直接點出自己的合約狀態；他表示：「我的合約到2027年為止。」因此洋基球迷最早可能擺脫布恩的時間點，將會落在2028年。