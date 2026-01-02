運動雲

>

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

▲布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）

▲布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基在2026年仍將由總教練布恩（Aaron Boone）領軍，然而隨著新年到來，球迷社群卻被媒體點名：「新年新希望」中恐怕是最難做到的一項，至少到8月1日之前，先不要喊布恩下台。

《紐約郵報》記者鄧利維（Ryan Dunleavy）近期在整理紐約市各大球迷社群的「現實版新年新希望」時，特別對洋基迷提出「看似合理、實則不可能」的要求：希望球迷在賽季大部分時間先克制情緒，不要動輒要求開除布恩，並強調布恩應該以季後賽、尤其是10月的調度表現作為評價標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，這份「寬限期」並沒有同樣套用在總經理卡許曼（Brian Cashman）身上，鄧利維直指洋基休賽季至今補強進度遲緩，讓陣容仍存在不少缺口，也讓卡許曼成為箭靶。

鄧利維寫道：「然而，並不會有任何關於總經理卡許曼的這種新年新希望，因為他安靜的休賽季讓一份充滿漏洞的名單留了下來，」他更進一步點出，若洋基在球季中交易大限前戰績不穩，責任不該推給布恩，而應歸咎於管理階層的消極作為，「任何在球季中交易大限之前的掙扎，卡許曼往往會在那時採取行動，都應該被歸咎於球團高層在大牌自由球員一個個被簽走時的消極不作為，而不是歸咎於布恩。」

布恩執教成績不差　但「態度、調度」仍常引爆球迷怒火

儘管如此，布恩在例行賽期間仍可能持續背負壓力，報導指出，若以過去幾個賽季為例，球迷往往會在10月之前就開始檢視他的領導方式與臨場調度，尤其是打線安排與牛棚用人，更常成為「以嚴苛聞名」的紐約球迷批評焦點。

布恩自2018年起接掌洋基兵符，期間曾在2024年帶隊闖進世界大賽，且除了其中一季外，幾乎年年打進季後賽；然而，本季他也因一句口頭禪「它就在我們眼前」成為球迷嘲諷對象，特別是在洋基夏季陷入低潮時，該句話更頻繁被拿來調侃。

在球隊打算以原班人馬與既有管理團隊再拚一季的情況下，外界普遍認為球迷恐怕不會是「會改變的一方」，壓力仍將一路伴隨球隊前進。

合約到2027年　布恩：最早要到2028年球迷才可能「擺脫我」

值得注意的是，布恩日前在被問及是否預期自己2025年仍會擔任洋基總教練時，也曾直接點出自己的合約狀態；他表示：「我的合約到2027年為止。」因此洋基球迷最早可能擺脫布恩的時間點，將會落在2028年。

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

球隊一句「等妳」！前日本女籃隊長挺過罹癌絕望　復出說沒放棄太好了

球隊一句「等妳」！前日本女籃隊長挺過罹癌絕望　復出說沒放棄太好了

節目爆粗口噴湖人！天才中鋒威廉斯揭2025年遭「退貨」羞辱內幕

節目爆粗口噴湖人！天才中鋒威廉斯揭2025年遭「退貨」羞辱內幕

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

投得再好也沒用！斯金斯超好投卻寫離奇紀錄　美媒點殘酷現實

投得再好也沒用！斯金斯超好投卻寫離奇紀錄　美媒點殘酷現實

【方向反了？】台南跨年倒數大家各拍各的　煙火一放全場神同步轉身XD

熱門新聞

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

球隊一句「等妳」！前日本女籃隊長挺過罹癌絕望　復出說沒放棄太好了

節目爆粗口噴湖人！天才中鋒威廉斯揭2025年遭「退貨」羞辱內幕

WBSC年終世界排名出爐！日本穩居第一　12強冠軍中華隊排第2

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟2025十大名場面　大谷「3轟10K傳說」僅第二　

2深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人

3美媒點名洋基迷「先忍住」

4球隊一句「等妳」！日女籃隊長挺過罹癌絕望重返球場

5爆粗口噴湖人！天才中鋒親揭遭「退貨」內幕

最新新聞

1深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人

2美媒點名洋基迷「先忍住」

3最強韓援報到！「長人舉球」申承勳借將登台

4球隊一句「等妳」！日女籃隊長挺過罹癌絕望重返球場

5爆粗口噴湖人！天才中鋒親揭遭「退貨」內幕

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【洋基工程四本柱】睦那京×李素敏×崔洪邏×朴淡備下班路美爆！

【別再看錯】去年被誤認成台北101　天空塔直接「亮燈指方向」網笑翻

張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ

張惠妹也瘋CORTIS！　嗨唱：吳麗萍搭對賽

【不平靜夜】高雄跨年夜不平靜！　晚會現場驚見施放信號彈

「水彈女神」權恩妃震撼高雄！　格紋短裙火辣開唱
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366