深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

▲今井達也。（圖／取自MLB官網）

記者胡冠辰／綜合報導

根據MLB官網報導，日本職棒埼玉西武獅王牌右投今井達也已與休士頓太空人達成協議，將簽下一份3年合約，且每個賽季結束後都附帶跳脫條款；消息指出，今井此份合約的平均年薪將成為史上日本投手第二高，僅次於道奇投手山本由伸，《The Athletic》記者Rome也透露，這份合約最高可達6300萬美元（約新台幣19.7億元）。

今井在11月19日由所屬日職球隊埼玉西武獅透過入札制度正式公告，開啟大聯盟球團為期45天的談判窗口；如今傳出他與太空人達成共識，也讓今井確定將在2026球季轉戰大聯盟。

今井今年27歲，在日職生涯曾3度入選明星賽，其中包含2024、2025連續兩年進入明星陣容，近3季他已成為日職公認的王牌級投手，連續3年都繳出防禦率低於3，且每季都做到每局至少送出1次三振。

今井在2025年投出堪稱生涯代表作的表現，球季成績為10勝5敗，防禦率寫下生涯最佳的1.92，並在163.2局送出178次三振，同時也曾替西武獅完成一場聯合無安打比賽。

而2024年同樣是他最亮眼的球季之一，他當時投出10勝8敗、防禦率2.34，並創下生涯新高的187次三振以及173.1局投球局數。

總計今井在西武獅的8個賽季累積成績為：58勝45敗、防禦率3.15、907次三振，投963.2局；若以最近3季來看，他自2023年起防禦率僅2.18，平均每9局可送出9.5次三振，宰制力相當驚人。

今井的主要球種為四縫線速球與滑球，他的四縫線在2025年平均球速達94.9英里，略高於MLB右投先發平均值（94.6），滑球平均球速為86.2英里，並製造出46%揮空率。

此外，今井也擁有對左打者具威脅的變速球，2025年平均球速85.5英里，揮空率41%；他同時混投指叉球與曲球，並在2025球季新增一顆握法更寬的「叉指變速球」，進一步強化武器庫。

關鍵字： 今井達也、棒球、MLB、休士頓太空人

蔡依林跨年喊成「2024」　粉絲誇她比煙火漂亮

