運動雲

>

歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

▲金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。（圖／路透）

▲金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

金州勇士「跨年大戰」在客場進行2025年的最後一場賽事，作客挑戰夏洛特黃蜂，挾著勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）重返家鄉出戰，吸引了多達1萬9685名球迷湧入球場，寫下黃蜂隊史主場最高進場人數紀錄，勇士此役展現了令人恐懼的外線火力，全隊單場飆進24記三分球，最終以132比125力克黃蜂，順利奪下二連勝，為2025年畫下美好句點。

這次雙方交手過程高潮迭起，前三節勇士、黃蜂多次交替領先，中段黃蜂一度拉出15比3的猛烈攻勢反超，讓主場嗨翻，然而勇士隊在第四節找回防守專注度，並靠著優異的外線手感再度拉開比分，成功頂住黃蜂的最後反撲，最終以7分之差奪下這場「跨年之戰」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯瑞此役出賽33分鐘，16投9中，其中三分球10投5中，攻下26分、4助攻與1抄截，有了這5記三分球，他也迎來生涯面對黃蜂累積三分球命中數突破100顆，更達成對戰聯盟中24支不同球隊皆命中100記以上三分球的壯舉，超越哈登（James Harden）的18隊紀錄，獨居NBA歷史第一。

除了柯瑞的穩定發揮，勇士隊的板凳火力更是贏球關鍵，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在外線7投5中，貢獻19分，桑托斯則挹注13分。轉戰勇士的巴特勒（Jimmy Butler）也穩定貢獻19分，而格林（Draymond Green）則持續展現全能身手，繳出10分、12助攻與8籃板的準大三元數據，勇士隊全場三分球49投24中。

黃蜂隊此役雖然輸球，但也展現了極強的韌性，前鋒米勒（Brandon Miller）狂飆全場最高的33分，主控小波爾（LaMelo Ball）也挹注27分、5籃板與5助攻，其中三分球10投7中，與柯瑞展開精彩的外線對飆，最受關注的是今年首輪4號秀庫尼普爾（Kon Knueppel），他在此役出賽32分鐘，11投7中包含4記三分球，高效拿下20分、5籃板與8助攻。

▲柯瑞對位黃蜂新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞對位黃蜂新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士柯瑞黃蜂三分球跨年戰

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

林昀儒獨拿兩點立大功！山東魏橋直落三乒超二連霸、全隊抱回百萬獎金

林昀儒獨拿兩點立大功！山東魏橋直落三乒超二連霸、全隊抱回百萬獎金

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

2026年度重點賽事預告！　名古屋亞運、世界盃足球賽聖戰到來

2026年度重點賽事預告！　名古屋亞運、世界盃足球賽聖戰到來

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

本季2.18防禦率生涯最佳！　巨人一年約網羅馬勒補進輪值深度

本季2.18防禦率生涯最佳！　巨人一年約網羅馬勒補進輪值深度

日韓愛豆夢幻聯動♥ 道枝駿佑xCORTIS金主訓一起GO！

熱門新聞

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

林昀儒獨拿兩點立大功！山東魏橋直落三乒超二連霸、全隊抱回百萬獎金

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強變16隊！資格賽首站中國開打

2「運動幣」發60萬份500元　16歲以上也能抽

3衛冕軍國王崩盤！代理主帥罕見說重話

42026國際棒球焦點賽事一次看

5最強外掛林昀儒拿兩點　立功率隊乒超二連霸

最新新聞

1斯金斯超好投卻寫離奇紀錄

2楊恩缺陣還贏了！強森爆發獵狼、率老鷹止敗

3官網點名芝加哥小熊2026關鍵答案

4柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士三分雨射垮黃蜂

5小笠原慎之介坦言投球計時器最難適應

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

蔡依林唱一半「項鍊斷掉」　機靈求救舞者..姐就是穩！

大陸男偶像「高鐵毆打粉絲」　遭狂跟拍..暴怒衝上去抓頭

王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！

【千金難買好鄰居】爺爺腳沒力卡家門口10mins　機警鄰居即刻救援！

【花黑噴？】搶捧花霸氣伴娘勢在必得...結果被這位低調女子截胡XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366