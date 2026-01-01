歷史第一！柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士24記三分球射落黃蜂迎連勝

▲金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。（圖／路透）

金州勇士「跨年大戰」在客場進行2025年的最後一場賽事，作客挑戰夏洛特黃蜂，挾著勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）重返家鄉出戰，吸引了多達1萬9685名球迷湧入球場，寫下黃蜂隊史主場最高進場人數紀錄，勇士此役展現了令人恐懼的外線火力，全隊單場飆進24記三分球，最終以132比125力克黃蜂，順利奪下二連勝，為2025年畫下美好句點。

這次雙方交手過程高潮迭起，前三節勇士、黃蜂多次交替領先，中段黃蜂一度拉出15比3的猛烈攻勢反超，讓主場嗨翻，然而勇士隊在第四節找回防守專注度，並靠著優異的外線手感再度拉開比分，成功頂住黃蜂的最後反撲，最終以7分之差奪下這場「跨年之戰」。

柯瑞此役出賽33分鐘，16投9中，其中三分球10投5中，攻下26分、4助攻與1抄截，有了這5記三分球，他也迎來生涯面對黃蜂累積三分球命中數突破100顆，更達成對戰聯盟中24支不同球隊皆命中100記以上三分球的壯舉，超越哈登（James Harden）的18隊紀錄，獨居NBA歷史第一。

除了柯瑞的穩定發揮，勇士隊的板凳火力更是贏球關鍵，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）在外線7投5中，貢獻19分，桑托斯則挹注13分。轉戰勇士的巴特勒（Jimmy Butler）也穩定貢獻19分，而格林（Draymond Green）則持續展現全能身手，繳出10分、12助攻與8籃板的準大三元數據，勇士隊全場三分球49投24中。

黃蜂隊此役雖然輸球，但也展現了極強的韌性，前鋒米勒（Brandon Miller）狂飆全場最高的33分，主控小波爾（LaMelo Ball）也挹注27分、5籃板與5助攻，其中三分球10投7中，與柯瑞展開精彩的外線對飆，最受關注的是今年首輪4號秀庫尼普爾（Kon Knueppel），他在此役出賽32分鐘，11投7中包含4記三分球，高效拿下20分、5籃板與8助攻。

▲柯瑞對位黃蜂新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）。（圖／達志影像／美聯社）