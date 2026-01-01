元旦北市第一跑！東園國小領唱國歌　蔣萬安鳴槍驚喜預告輝達將落腳

▲臺北市元旦升旗暨路跑，台北市市長蔣萬安與東園國小小球員唱國歌。（圖／臺北市政府體育局提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

「115年臺北市政府元旦升旗暨路跑」於115年1月1日上午8時在臺北市政府前廣場盛大登場，吸引3,000位市民齊聚一堂，以跑步迎接嶄新的115年。臺北市長蔣萬安親自出席並鳴槍起跑，與市民一同迎接新年到來。蔣萬安市長表示：「歡迎大家今天一起來到市府迎接新年的曙光，透過路跑活動盡情揮汗，是迎接嶄新一年最好的方式之一。帶領城市進步就像一場馬拉松，重點不在一開始衝得快，而是要步伐穩健持久到最後。」

同時市長也提到新的一年有許多新政策上路，包括捷運六線齊發，信義線東延段將在第一季正式通車。「生生喝鮮奶計畫」會持續進行，並將擴大施行到國中生。「運動中心2.0計劃」一區一特色規劃的第二運動中心即將陸續完工啟用，未來將有更多特色運動館供市民使用。另外，全球AI龍頭輝達即將正式簽約落腳臺北，讓臺北市成為未來全球科技發展最強的引擎。

115年臺北市元旦升旗暨路跑活動以「迎新年第一跑．健康開啟新年度」為主題，於11月21日開放報名，3,000個名額隨即額滿，顯示活動深受市民喜愛。1月1日清晨7時起，民眾陸續齊聚市府前廣場參加升旗典禮，在莊嚴又熱鬧的氛圍中迎接新年。本次特別邀請威廉波特世界冠軍──東園國小少棒隊領唱國歌，並由成功高中儀隊進行操槍演出，以精湛槍法迎接馬年到來，為活動增添亮點。市府亦貼心準備國旗小物，讓市民無論在升旗典禮或路跑過程中，都能揮舞國旗、熱情參與。

▲臺北市元旦升旗暨路跑。（圖／臺北市政府體育局提供）

升旗典禮結束後，3公里路跑隨即鳴槍起跑，路線自市府前廣場出發，沿仁愛路四段至敦化南路圓環前折返，最後回到市民廣場，全程平緩且安全，適合各年齡層參與。大朋友與小朋友攜手動起來，在健康、愉快的氛圍中迎接新的一年。完成賽事後，參加者可獲得由松山慈祐宮贊助的大浴巾、完賽獎牌、電子完賽證明，以及純水柔濕巾、提袋等多項實用好禮。現場同時安排YoYo家族見面會與暖身操活動，讓親子家庭開心互動，打造溫馨又有趣的迎新風景。

▲臺北市元旦升旗暨路跑。（圖／臺北市政府體育局提供）

此外，活動會場規劃創意市集、青年創業品牌及庇護工場攤位，結合運動、創意與公益永續理念，展現臺北市多元文化交融的城市面貌。配合臺北市推動的「生生喝鮮奶計畫」，現場亦特別設置兌換攤位，提供符合資格的市民領取鮮奶，凡就讀或設籍於臺北市之2至12歲學齡兒童，皆可憑數位卡證（國小數位學生證、幼兒數位卡證或兒童優惠卡）兌換指定牛奶。蔣萬安市長也親自前往攤位與學童互動，呼籲市民從小養成健康習慣，讓健康生活成為日常。