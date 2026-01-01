運動雲

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

▲▼經典賽資格賽練球日，中華隊。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣棒球邁向2026年將迎接各項國際賽事，其中最受矚目的莫過於第6屆世界棒球經典賽（WBC）以及名古屋亞運，將成為球迷矚目焦點。

經典賽將於3月5日至3月17日登場，日本、美國等地同步開打，各國頂尖球星齊聚，勢必再掀全球棒球熱潮。台灣在12強賽奪冠後，再度集結國內外好手拚晉級，大谷翔平領銜的日本隊力拚連霸，美國隊及美洲區球隊也將眾星雲集，精彩可期。

中華隊組訓將自明年1月中旬展開第一階段集訓，地點設於國訓中心；農曆年後進入第二階段，移至台北大巨蛋進行備戰，第三階段則前往日本進行熱身賽調整。中華隊預計2月28日前往宮崎參與官辦熱身賽，3月2日將對戰軟銀二軍，3月3日再與歐力士二軍交手，兩場比賽皆於日本宮崎SOKKEN球場（清武運動公園球場）舉行，作為經典賽前的重要實戰準備。

緊接著在9月，亞洲體壇年度盛事第20屆名古屋亞洲運動會將於9月21日至27日在日本名古屋舉行，棒球項目同樣備受關注。中華隊預計融合旅外、中職、業餘好手齊聚參戰，上屆在亞運拿下亞軍，此次再力拚金牌。

U系列國際賽密集登場　U12到U23完整接軌世界舞台

基層與青少棒國際賽事同樣行程緊湊。第12屆U12亞洲少棒錦標賽預計於8月中在中國瓜瀝舉行，為亞洲少棒最高層級賽事之一；U15世界盃青少棒錦標賽則於8月21日至30日在墨西哥美里達市登場。

9月進入青棒重頭戲，第14屆U18亞洲青棒錦標賽將於9月中在台北舉行，地主作戰備受期待。年底壓軸則是第6屆U23世界盃棒球錦標賽，11月於尼加拉瓜馬那瓜開打，是銜接職業舞台的重要指標賽事。

女子世界盃、邀請賽與小馬聯盟齊發　全年賽事遍布全球

除頂級與U系列賽事外，2026年還有多項國際交流與世界賽同步進行，包括世界盃女子棒球錦標賽、世界盃5人制棒球錦標賽及青年奧運5人制棒球，持續推動棒球多元化。

傳統交流賽方面，荷蘭哈連盃、布拉格棒球週等也將陸續登場，值得注意的是7月初將在台灣舉辦國際大學菁英棒球賽，美國NCAA大學明星隊、日本大學明星隊將首次同時來台交流，韓國也有望派隊參賽；基層賽事則由LLB世界少棒聯盟賽事與美國小馬聯盟貫穿全年，涵蓋11至18歲年齡層，成為各國培育未來之星的重要舞台。

▲2026年國際棒球重要賽事。（圖／記者楊舒帆製表）

▲2026年國際棒球重要賽事。（圖／記者楊舒帆製表）

