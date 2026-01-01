2026年度重點賽事預告！　名古屋亞運、世界盃足球賽聖戰到來

▲在上屆卡達賽事結束後，4年一度的世界盃足球賽又將到來。（圖／CFP）

記者杜奕君／專題報導

迎接2026年到來，全球體壇重點賽事可說好戲不斷，除了2月的NFL美式足球「超級盃」打頭陣，NBA「全明星周」賽事移師洛杉磯，此次賽制也將改為「美國隊vs.世界隊」內容精彩可期。另外，4年一度的世界足壇聖戰「2026年國際足總世界盃」也將破天荒由美國、加拿大以及墨西哥3座城市聯合舉辦。而中華健兒也將在9月中旬揭開序幕的「名古屋亞運」，持續為台灣力拚佳績。

第60屆「超級盃」2月點燃戰火 看比賽也別忘招牌中場秀

[廣告]請繼續往下閱讀...

位列北美4大職業運動之首的NFL美式足球，本賽季將迎接「第60屆」超級盃的到來，雖然常勝軍堪薩斯酋長已經提前出局，不過適逢第60屆的超級盃盛宴，受到關注程度絕對是歷年之最。

▲NFL美式足球「超級盃」將邁入第60屆。（圖／CFP）

另外，此次超級盃賽事將於加州聖塔克拉拉的李維體育場舉辦，最受矚目的「中場秀」表演，也確定將由波多黎各拉丁音樂天王壞痞兔 (Bad Bunny) 擔綱演出，這將是一場結合拉丁及雷鬼音樂風格的全球盛會，也代表拉丁文化登上國際體壇舞台。

2025-26賽季NBA全明星賽洛城登場 「美國隊對世界隊」全新賽制開打

NBA的2025-26賽季持續展開，本屆「全明星周」將移師籃球重鎮洛杉磯於快艇主場開打。由於過去幾屆全明星周正賽風評、可看度都大打折扣情況下，聯盟祭出新招，將明星賽賽制改為「美國隊對世界隊」。

▲NBA明星賽，湖人詹姆斯能否延續連續21季入選紀錄成為焦點。（圖／CFP）

將由兩支美國球員組成的隊伍，與一支國際球員（世界隊）組成的隊伍進行對抗。3支球隊將採取循環賽制，共進行4場12分鐘制的比賽，每隊至少擁有8名球員。

日前明星賽首階段票選結果也正式出爐，2大巨星詹姆斯（LeBron James）和杜蘭特（Kevin Durant）目前得票數都不到60萬，其中詹皇僅排在西區票選第9位，連續21季入選明星賽神紀錄，很可能在今年劃下休止符。

「最強中華男籃」再次集結 兩岸大戰對決中國成焦點

中華男籃在2026年，也將迎接一連串世界盃男籃亞洲區資格賽考驗，其中在2月26日主場迎戰南韓，3月1日同樣主場交手中國。

▲中華男籃新年度將持續在世界盃亞洲區資格賽奮戰。（圖／取自FIBA官網）

不過對上中國的「兩岸大戰」，確定因為FIBA國際籃總以「當前的地緣政治背景」，將中華隊主場移往第三地菲律賓進行，至於7月中國男籃主場交手中華男籃的地點則有高機率也在第三地南韓舉行。

在國內PLG、TPBL雙職籃持續未能合併情況下，中華男籃在國際賽出擊，也成為凝聚台灣籃壇的重點所在。此次世界盃資格賽首階段面對日本兩戰皆敗情況下，中華男籃確實需要在下一階段急起直追，接下來面對南韓、中國的兩場戰役，如何能籌組最佳陣容出擊並全力搶勝，也將是新年度觀賽重點。

台灣學生籃球關鍵聖戰 HBL、UBA決戰小巨蛋

進入3、4月，則將來到台灣學生籃球最後聖戰，包括HBL高中籃球聯賽、UBA大專籃球聯賽，都將進入最後決賽，也將再度會師台北小巨蛋進行最終4強決賽。

其中，HBL高中籃球聯賽將於3月21日、22日前進台北小巨蛋進行最終4強以及冠軍決賽。至於UBA大專籃球聯賽則將於4月17至19日決戰台北小巨蛋，其中公開男、女一級冠軍則將於19日正式揭曉。

TPBL、PLG台灣雙職籃 冠軍賽6月爭霸

除了台灣HBL、UBA兩大學生層級聯賽外，包括TPBL、PLG兩大頂級職籃聯賽的季後賽，預計也將於5月展開，在6月份也將進行最終冠軍爭霸。

▲富邦勇士「野獸」林志傑將於4月11日、12日於台北小巨蛋進行引退賽。（圖／記者杜奕君攝）

目前僅有4隊的PLG職籃，衛冕軍桃園璞園領航猿呈現一支獨秀局面，挑戰衛冕2連霸氣勢十足。其中效力台北富邦勇士的台籃精神領袖「野獸」林志傑，也確定將於4月11日、12日在台北小巨蛋舉行正式引退賽，本季賽結束後將高掛球鞋退休。

TPBL職籃則呈現百家爭鳴局面，開季雖然桃園台啤永豐雲豹打出領先氣勢，不過本季大肆補強的新北中信特攻後勢看漲，另外包括新竹御嵿攻城獅、台北台新戰神、福爾摩沙夢想家以及衛冕軍新北國王，目前戰績都呈現拉鋸亂鬥，究竟誰能站上冠軍賽舞台，仍有極大考驗與變數。

世界盃足球賽6月登場 破天荒史上首次3國「聯合主辦」

世界體壇最具代表性的國際大賽，4年一度的FIFA世界盃足球賽也將於2026年登場，比賽時間將自6月11日一路到7月19日揭曉最終冠軍誰屬。

此次賽事最大賣點，自然就是世足賽首度由美國、加拿大以及墨西哥3個國家，共16座城市聯合舉辦，本屆賽事也將擴大由6大洲共48支球隊進行賽事角逐，南美洲足球勁旅阿根廷，則將展開衛冕之旅，究竟誰能捧起最終大力神盃，世界足球迷都將拭目以待。

2026年亞洲運動會在名古屋 中華健兒力拚再寫佳績

第20屆亞洲運動會，將於9月19日至10月4日在名古屋舉辦，也是日本在東京、廣島之後，第3度舉辦亞運會。

▲「舉重女王」郭婞淳將再次於名古屋亞運代表中華隊出擊。（圖／記者周宸亘攝）

上屆杭州亞運，中華隊斬獲19金、20銀、28銅，總計67面獎牌，在該屆獎牌榜排名第6位，其中金牌數追平隊史最佳紀錄，與1998年曼谷亞運並列史上最佳紀錄，今年的名古屋亞運，中華隊仍將有眾多好手領銜參賽，將誓言爭取最佳成績。

網球4大賽接力開打 網壇頂尖戰將接力出擊

網球4大滿貫賽在2026年也將接力展開，其中澳洲網球公開賽將於1月12日到2月1日進行，法國網球公開賽則將於5月18日到6月7日舉辦，溫布頓網球錦標賽則於6月29日到7月12日展開，壓軸登場的美國網球公開賽則於8月31日到9月13日進行。

台北羽球公開賽7月登場 年終賽台灣好手力拚佳績

羽球項目方面，台灣好手今年度也將全力出擊，包括一哥周天成、人氣雙打組合「麟榤配」王齊麟、邱相榤也將持續出擊，其中台北羽球公開賽預計將於7月28日登場，屆時還有眾多台灣好手，包括林俊易等人，都將領銜出擊。

至於羽球界年終最大賽事，BWF世界巡迴賽年終總決賽，預計也將於12月9日到12月13日登場，屆時只能有全年度積分排名前8位的好手才能參與，屆時能夠有多少台灣好手參賽，也需要憑藉2026年的各項賽事努力奮戰，才能取得足夠積分排名。

▲台灣羽球一哥周天成仍將在世界舞台持續奮戰。（圖／達志影像／美聯社）