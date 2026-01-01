運動雲

洋基新賽季先發游擊之爭　沃爾普手術復健、卡巴列羅成最大競爭者

▲Anthony Volpe。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基新賽季游擊手人選成為球隊關鍵變數，原本預定擔任2026開幕戰先發游擊的沃爾普（Anthony Volpe），在經歷低迷一季後接受肩部手術，目前仍在復健；而球隊替補游擊已準備好隨時頂上，其中新援卡巴列羅（José Caballero）被認為最有機會接掌位置，也讓洋基可能提前面臨「誰才該是游擊先發」的棘手抉擇。

洋基高層向來重視沃爾普，他是道地紐約人、從小就是洋基球迷，被視為球隊理想的「在地成功故事」代表；不過他至今仍未繳出符合期待的表現，外界也開始質疑：若有人能在游擊位置做得更好，洋基是否真會讓競爭發生？

《紐約郵報》記者喬伊斯（Greg Joyce）近日就把洋基游擊人選列為休賽季重要疑問之一，他指出，總教練布恩（Aaron Boone）曾釋出訊號，球隊打算在沃爾普健康後，就讓他立刻回到場上。

不過喬伊斯也提出關鍵情境：如果卡巴列羅在4月頂替先發游擊時打出爆炸性表現，那球隊該怎麼辦？他認為，這種「原本不被預期、卻突然成為影響比賽的球員」並非不可能，去年就曾出現類似案例；而總管凱許曼（Brian Cashman）也用這樣的例子暗示，卡巴列羅若打得夠好，確實可能逼球隊在沃爾普回歸後做出艱難決定。

回顧沃爾普的2025年，他整季守備失誤數在大聯盟高居第2多。雖然他確實帶著嚴重肩傷作戰，且根據原文時間線推斷傷勢一路影響到夏天，但他在進攻端的不振其實已持續一段時間；更令人擔憂的是，他在受傷之前，防守表現也已出現明顯下滑。

洋基本季多次因內野守備不穩而被外界批評，而沃爾普也經常被視為其中代表人物，如今他進入復健期，球隊因此獲得重新檢視游擊配置的空間，也讓卡巴列羅的角色更加受到矚目。

從球風來看，卡巴列羅與沃爾普同樣速度快，也都具備頂級跑壘價值，但卡巴列羅上壘能力更穩定，且防守能力被認為遠勝沃爾普；洋基本季常因內野守備粗糙而被定義，如果卡巴列羅能在游擊位置展現穩定性，球隊有機會徹底改寫這個形象。

洋基傳奇球星羅德里奎茲（Alex Rodriguez，A-Rod）近期也公開談到沃爾普的問題。他認為沃爾普最大的武器是速度，但因為進攻能力不足，速度很難真正轉化為「影響勝利」的關鍵因素。

羅德里奎茲更把問題上升到團隊層級，指出這也反映洋基在進攻策略上的缺陷：球隊長期缺乏對「擊球接觸」的重視，陣中充斥重砲型打者，而沃爾普在這樣的架構下看起來愈來愈格格不入，即便球隊（希望）正在嘗試修正這種進攻方向。

儘管外界質疑不斷，但洋基尤其是布恩，似乎仍把沃爾普視為一名菁英球員，球隊當初堅持讓他帶著明顯會影響表現的傷勢持續上場，原因至今仍令人費解，但也側面顯示球團對他的喜愛與信任。

然而現實層面，卡巴列羅在春訓游擊位置的表現，將成為新賽季走向的重要前哨戰；如果他能在短期內打出高水準，不只可能在4月站穩先發，更可能在沃爾普回歸時，逼洋基在游擊位置做出真正艱難的選擇。

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

