運動雲

>

小熊「被忽略的主角！」布希34轟、wRC+140　官網點名2026關鍵答案

▲芝加哥小熊一壘手布希（Michael Busch）。（圖／達志影像／美聯社）

▲芝加哥小熊一壘手布希（Michael Busch）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

儘管2025年球季打出生涯代表作，芝加哥小熊一壘手布希（Michael Busch）卻長時間不在鎂光燈中心。休賽季透過交易加盟的塔克（Kyle Tucker）被視為最大焦點，上半季則是阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的爆發更吸引外界目光；明星賽名單公布後，討論聲量也多集中在鈴木誠也落選的話題，布希反倒成為「被忽略的主角」。

MLB官網近日特別撰文指出，2026年小熊打線的關鍵答案可能就在布希身上，他不僅有機會扛起長打火力，甚至可能成為球隊最重要的打者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在眾多話題人物之外，真正繳出隊內最具生產力成績的其實是布希；2025年他以34支全壘打領先全隊，wRC+達140，排名全大聯盟符合規定打席打者第9名，僅次於賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平等頂級強打，展現不容忽視的長打價值。

更關鍵的是，緊追布希、隊內符合規定打席的第2名打者正是塔克（wRC+136），但塔克目前已成自由球員，外界普遍認為他續留芝加哥的可能性不高；一旦塔克離隊，小熊打線中「最穩定、最具威脅的火力來源」自然更可能轉由布希扛起。

布希原本多數時間被安排在打線中段，但明星賽後小熊開始讓他在面對右投時固定擔任開路先鋒，雖然初期需要適應，但他在球季尾聲完全進入火燙狀態。

根據統計，布希在球季最後以第一棒身分出賽的21場先發（包含季後賽），繳出.338/.422/.909的恐怖三圍，敲出19支長打，其中12支是全壘打；如此強勢的收尾表現，很可能促使小熊在2026年開季持續把他放在打線最前段，讓攻擊節奏更具破壞力。

小熊2025年團隊累積223轟，排名大聯盟第6，但進入2026年，球隊仍面臨「火力穩定度」的疑問。

阿姆斯壯雖轟出31發，但明星賽後僅6轟，打擊端仍需更多證明；二年級三壘手蕭（Matt Shaw）菜鳥年13轟、OPS僅.690，也提醒球隊仰賴年輕球員承擔火力存在風險。

若塔克真的離隊，新秀凱西（Owen Caissie）與巴列斯特羅斯（Moisés Ballesteros）可能獲得更多機會，但同樣屬於「高天花板、未完全驗證」的選項。

至於陣中老將部分，霍納（Nico Hoerner）偏安打型、長打有限；哈普（Ian Happ）與史旺森（Dansby Swanson）並非頂級重砲，鈴木誠也2025年轟出32發，但他在2022至2024年平均每162場約23轟，如今已31歲，能否再現高峰仍需觀察。

在整體條件下，布希雖然即將迎來生涯第3個完整球季，卻可能已是小熊最接近「菁英火力核心」的人選。

關鍵字： 芝加哥小熊MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

林昀儒獨拿兩點立大功！山東魏橋直落三乒超二連霸、全隊抱回百萬獎金

林昀儒獨拿兩點立大功！山東魏橋直落三乒超二連霸、全隊抱回百萬獎金

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

2026年度重點賽事預告！　名古屋亞運、世界盃足球賽聖戰到來

2026年度重點賽事預告！　名古屋亞運、世界盃足球賽聖戰到來

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

本季2.18防禦率生涯最佳！　巨人一年約網羅馬勒補進輪值深度

本季2.18防禦率生涯最佳！　巨人一年約網羅馬勒補進輪值深度

【英勇瞬間】北車男狂按警報一路逃！　黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏

熱門新聞

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

林昀儒獨拿兩點立大功！山東魏橋直落三乒超二連霸、全隊抱回百萬獎金

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強變16隊！資格賽首站中國開打

2「運動幣」發60萬份500元　16歲以上也能抽

3衛冕軍國王崩盤！代理主帥罕見說重話

42026國際棒球焦點賽事一次看

5最強外掛林昀儒拿兩點　立功率隊乒超二連霸

最新新聞

1斯金斯超好投卻寫離奇紀錄

2楊恩缺陣還贏了！強森爆發獵狼、率老鷹止敗

3官網點名芝加哥小熊2026關鍵答案

4柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士三分雨射垮黃蜂

5小笠原慎之介坦言投球計時器最難適應

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

蔡依林唱一半「項鍊斷掉」　機靈求救舞者..姐就是穩！

大陸男偶像「高鐵毆打粉絲」　遭狂跟拍..暴怒衝上去抓頭

王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！

【千金難買好鄰居】爺爺腳沒力卡家門口10mins　機警鄰居即刻救援！

【花黑噴？】搶捧花霸氣伴娘勢在必得...結果被這位低調女子截胡XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366