小熊「被忽略的主角！」布希34轟、wRC+140　官網點名2026關鍵答案

▲芝加哥小熊一壘手布希（Michael Busch）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

儘管2025年球季打出生涯代表作，芝加哥小熊一壘手布希（Michael Busch）卻長時間不在鎂光燈中心。休賽季透過交易加盟的塔克（Kyle Tucker）被視為最大焦點，上半季則是阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的爆發更吸引外界目光；明星賽名單公布後，討論聲量也多集中在鈴木誠也落選的話題，布希反倒成為「被忽略的主角」。

MLB官網近日特別撰文指出，2026年小熊打線的關鍵答案可能就在布希身上，他不僅有機會扛起長打火力，甚至可能成為球隊最重要的打者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在眾多話題人物之外，真正繳出隊內最具生產力成績的其實是布希；2025年他以34支全壘打領先全隊，wRC+達140，排名全大聯盟符合規定打席打者第9名，僅次於賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平等頂級強打，展現不容忽視的長打價值。

更關鍵的是，緊追布希、隊內符合規定打席的第2名打者正是塔克（wRC+136），但塔克目前已成自由球員，外界普遍認為他續留芝加哥的可能性不高；一旦塔克離隊，小熊打線中「最穩定、最具威脅的火力來源」自然更可能轉由布希扛起。

布希原本多數時間被安排在打線中段，但明星賽後小熊開始讓他在面對右投時固定擔任開路先鋒，雖然初期需要適應，但他在球季尾聲完全進入火燙狀態。

根據統計，布希在球季最後以第一棒身分出賽的21場先發（包含季後賽），繳出.338/.422/.909的恐怖三圍，敲出19支長打，其中12支是全壘打；如此強勢的收尾表現，很可能促使小熊在2026年開季持續把他放在打線最前段，讓攻擊節奏更具破壞力。

小熊2025年團隊累積223轟，排名大聯盟第6，但進入2026年，球隊仍面臨「火力穩定度」的疑問。

阿姆斯壯雖轟出31發，但明星賽後僅6轟，打擊端仍需更多證明；二年級三壘手蕭（Matt Shaw）菜鳥年13轟、OPS僅.690，也提醒球隊仰賴年輕球員承擔火力存在風險。

若塔克真的離隊，新秀凱西（Owen Caissie）與巴列斯特羅斯（Moisés Ballesteros）可能獲得更多機會，但同樣屬於「高天花板、未完全驗證」的選項。

至於陣中老將部分，霍納（Nico Hoerner）偏安打型、長打有限；哈普（Ian Happ）與史旺森（Dansby Swanson）並非頂級重砲，鈴木誠也2025年轟出32發，但他在2022至2024年平均每162場約23轟，如今已31歲，能否再現高峰仍需觀察。

在整體條件下，布希雖然即將迎來生涯第3個完整球季，卻可能已是小熊最接近「菁英火力核心」的人選。