本季2.18防禦率生涯最佳！　巨人一年約網羅馬勒補進輪值深度

▲Tyler Mahle。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人持續在休賽季強化投手戰力，據《MLB.com》記者費恩桑德（Mark Feinsand）報導指出，巨人已與右投馬勒（Tyler Mahle）達成一年合約共識，盼藉由補進經驗先發，進一步提升輪值深度。

馬勒近年飽受傷勢困擾，2025年依舊是傷病纏身的一季；過去3年他僅累積24場先發，期間大多時間都在從TJ手術復健，2025年他又因右肩疲勞進入傷兵名單，缺陣超過3個月。

即便如此，馬勒在健康出賽時的表現仍相當亮眼；他2025年效力德州遊騎兵，投出2.18防禦率、共投86.2局；在「至少先發15場」的投手中，防禦率排名高居第4，僅次於伊歐瓦迪（Nathan Eovaldi）、羅傑斯（Trevor Rogers）與史肯斯（Paul Skenes）。雖然他的三振率（19.1%）低於手術前（24.9%），仍展現足以壓制打線的能力。

由於遊騎兵在季後並未對馬勒提出合格報價，因此巨人簽下他不需付出任何選秀權補償，也沒有額外懲罰；回顧他自2020年起的整體成績，累積3.61防禦率（121ERA+）、3.77FIP，大多數時間都維持在聯盟平均以上水準。

馬勒生涯最完整且最巔峰的一季是在2021年效力紅人期間，當年繳出180局、210次三振的生涯新高，防禦率3.75（125 ERA+）；那同時也是他最後一次整季未進傷兵名單。紅人於2022年交易截止日前將他送往雙城，但傷勢讓他在明尼蘇達僅先發9場，並於2023年底首度成為自由球員。

2023年12月，馬勒在復健期間與遊騎兵簽下2年2200萬美元合約，並在2024年後段重返大聯盟，2025年則成為德州輪值一員。

這也是巨人本季休賽季簽下的第2位自由市場先發投手，先前球隊已在12月19日以2年2200萬美元網羅右投豪瑟（Adrian Houser）；預計豪瑟與馬勒將在2026年加入既有輪值主力韋伯（Logan Webb）、雷伊（Robbie Ray）與羅普（Landen Roupp），組成更有厚度的先發陣容。

此外，巨人農場仍有多名年輕先發可隨時補上，包括伯德宋（Hayden Birdsong）、惠森杭特（Carson Whisenhunt）、麥克唐納（Trevor McDonald）與提德威爾（Blade Tidwell），將成為球隊輪值深度的另一層保障。