運動雲

>

本季2.18防禦率生涯最佳！　巨人一年約網羅馬勒補進輪值深度

▲Tyler Mahle。（圖／達志影像／美聯社）

▲Tyler Mahle。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人持續在休賽季強化投手戰力，據《MLB.com》記者費恩桑德（Mark Feinsand）報導指出，巨人已與右投馬勒（Tyler Mahle）達成一年合約共識，盼藉由補進經驗先發，進一步提升輪值深度。

馬勒近年飽受傷勢困擾，2025年依舊是傷病纏身的一季；過去3年他僅累積24場先發，期間大多時間都在從TJ手術復健，2025年他又因右肩疲勞進入傷兵名單，缺陣超過3個月。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即便如此，馬勒在健康出賽時的表現仍相當亮眼；他2025年效力德州遊騎兵，投出2.18防禦率、共投86.2局；在「至少先發15場」的投手中，防禦率排名高居第4，僅次於伊歐瓦迪（Nathan Eovaldi）、羅傑斯（Trevor Rogers）與史肯斯（Paul Skenes）。雖然他的三振率（19.1%）低於手術前（24.9%），仍展現足以壓制打線的能力。

由於遊騎兵在季後並未對馬勒提出合格報價，因此巨人簽下他不需付出任何選秀權補償，也沒有額外懲罰；回顧他自2020年起的整體成績，累積3.61防禦率（121ERA+）、3.77FIP，大多數時間都維持在聯盟平均以上水準。

馬勒生涯最完整且最巔峰的一季是在2021年效力紅人期間，當年繳出180局、210次三振的生涯新高，防禦率3.75（125 ERA+）；那同時也是他最後一次整季未進傷兵名單。紅人於2022年交易截止日前將他送往雙城，但傷勢讓他在明尼蘇達僅先發9場，並於2023年底首度成為自由球員。

2023年12月，馬勒在復健期間與遊騎兵簽下2年2200萬美元合約，並在2024年後段重返大聯盟，2025年則成為德州輪值一員。

這也是巨人本季休賽季簽下的第2位自由市場先發投手，先前球隊已在12月19日以2年2200萬美元網羅右投豪瑟（Adrian Houser）；預計豪瑟與馬勒將在2026年加入既有輪值主力韋伯（Logan Webb）、雷伊（Robbie Ray）與羅普（Landen Roupp），組成更有厚度的先發陣容。

此外，巨人農場仍有多名年輕先發可隨時補上，包括伯德宋（Hayden Birdsong）、惠森杭特（Carson Whisenhunt）、麥克唐納（Trevor McDonald）與提德威爾（Blade Tidwell），將成為球隊輪值深度的另一層保障。

關鍵字： 舊金山巨人MLB德州遊騎兵

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

林昀儒獨拿兩點立大功！山東魏橋直落三乒超二連霸、全隊抱回百萬獎金

林昀儒獨拿兩點立大功！山東魏橋直落三乒超二連霸、全隊抱回百萬獎金

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

中信兄弟不續約吳哲源、黃鈞聲等4人！彭識穎轉職　回簽名單公布

2026年度重點賽事預告！　名古屋亞運、世界盃足球賽聖戰到來

2026年度重點賽事預告！　名古屋亞運、世界盃足球賽聖戰到來

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

中華隊史上最強陣容參戰WBC　美媒點名2投3野預測晉級8強

本季2.18防禦率生涯最佳！　巨人一年約網羅馬勒補進輪值深度

本季2.18防禦率生涯最佳！　巨人一年約網羅馬勒補進輪值深度

蔡依林砸9億打造愉悅宇宙　大巨蛋巨蛇繞場超驚人!

熱門新聞

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

16歲以上都能登記！運動幣115年1月上路　60萬人有機會中籤

衛冕軍徹底崩盤！國王戰績掉回倒數第二　代理主帥洪志善：球隊沒一個領導者！

2026國際棒球焦點賽事一次看　經典賽、名古屋亞運接連登場

林昀儒獨拿兩點立大功！山東魏橋直落三乒超二連霸、全隊抱回百萬獎金

2026WBC奪冠賠率出爐！台灣倒數第5被看衰 美國最大熱門

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強變16隊！資格賽首站中國開打

2「運動幣」發60萬份500元　16歲以上也能抽

3衛冕軍國王崩盤！代理主帥罕見說重話

42026國際棒球焦點賽事一次看

5最強外掛林昀儒拿兩點　立功率隊乒超二連霸

最新新聞

1斯金斯超好投卻寫離奇紀錄

2楊恩缺陣還贏了！強森爆發獵狼、率老鷹止敗

3官網點名芝加哥小熊2026關鍵答案

4柯瑞三分神蹟獨居榜首　勇士三分雨射垮黃蜂

5小笠原慎之介坦言投球計時器最難適應

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

蔡依林唱一半「項鍊斷掉」　機靈求救舞者..姐就是穩！

大陸男偶像「高鐵毆打粉絲」　遭狂跟拍..暴怒衝上去抓頭

王心凌.王耀慶一起〈心電心〉誰甜～　〈愛你〉還有機器人舞群！

【千金難買好鄰居】爺爺腳沒力卡家門口10mins　機警鄰居即刻救援！

【花黑噴？】搶捧花霸氣伴娘勢在必得...結果被這位低調女子截胡XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366