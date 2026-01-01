小笠原慎之介出賽23場防禦率6.98　坦言投球計時器最難適應「搖頭一次只剩3秒」

▲小笠原慎之介。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

NHK於12月31日播出特別節目《ワースポ×MLB スペシャル ぜんぶ見せます！ 激闘2025》，華盛頓國民日籍投手小笠原慎之介受邀到棚內出演，回顧赴美第一年的大聯盟賽季；他在節目中坦言，最讓他感到壓力的，是過去在日職從未遇過的「投球計時器」，一開始適應得相當辛苦，甚至迫使他改變配球方式。

小笠原表示，剛到大聯盟時最不習慣的就是投球節奏被時間限制打亂，「投球計時器是我在日本職棒時期沒有經歷過的規則，所以一開始真的很難適應，」他透露春訓時原本仍由捕手主導配球，但計時器讓溝通時間被大幅壓縮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「春訓的時候，我們是由捕手來主導配球，但如果我對暗號搖一次頭，常常就會變成只剩下3秒左右，」小笠原坦言，投球前若與捕手想法不同，光是一次否決就可能讓自己陷入時間壓力，「那樣的話我就覺得，不如自己來組織配球，投我自己想投的球，至少可以不要帶著遺憾結束那個半局，所以我後來就改了。」

因此，小笠原逐漸從「捕手配球」轉變為「自己主導選球」，讓自己在投球計時器下能更快做決定，也更能掌控比賽節奏。

他也提到，這樣的改變能夠落實，與當時國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）的鼓勵有關；小笠原透露，馬丁尼茲曾對他說：「你在日本打了9年，當然可以自己決定配球，而且你的控球比這裡任何人都還要好，只要你有自信去做就好，」這段話讓他更確信自己的選擇，也成為他調整投球策略的重要推力。

回顧這個環境劇變、充滿挑戰的球季，小笠原本季共登板23場（其中2場為先發），防禦率6.98；儘管成績不如預期，他仍以正面態度看待第一年的震撼教育，「我本來就覺得，一定會遇到狀況不好的時候，但能夠學到大聯盟的運作方式，這件事本身就讓我覺得很有趣、也很有收穫。」

展望即將到來的第二年球季，小笠原最後也展現強烈企圖心，「我只能爬起來，接下來我要帶著絕對不會放棄的心情去拚，」他強調，會以更堅定的態度迎接新球季，力求在大聯盟真正站穩腳步。