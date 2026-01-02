5度MVP有望？　美媒預測大谷翔平2026二刀流打出聯盟頂級WAR

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平在2025年6月完成投手復出，並在復出後累積47局投球、飆出62次三振、防禦率2.87，讓外界對他在2026年球季「開季就二刀流」的完整表現充滿期待；美國數據網站《Fangraphs》近期公布多套預測系統，其中最受矚目的「Steamer」模型更預測，大谷若能健康出賽，將在投打兩端繳出頂尖數據，甚至可能朝生涯第5座MVP邁進。

根據《Fangraphs》刊載的3套預測系統，大谷2026年球季共同的趨勢是：預估他將先發23場、幾乎能完整守住輪值，意味著他有機會回到接近完整先發投手的工作量，當中最知名的「Steamer」系統推算，大谷投球端可拿下9勝6敗、防禦率3.44，並投出117局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然防禦率3字頭相較於大谷巔峰時期略顯保守，但在經歷手術復健後仍被預測能投滿百局以上，已可視為相當正面；更值得注意的是他最具威脅的武器，三振能力。

Steamer預測大谷2026年奪三振率（K/9）可達驚人的10.48，同時保送率2.79、被全壘打率1.13；報導指出，若以投滿100局以上的投手作比較，這項奪K率評價甚至可排到聯盟第5名水準，展現大谷即便在復出階段仍保有王牌等級的壓制力。

打擊端方面，Steamer同樣給出壓倒性預測；系統推算大谷2026年可敲出43支全壘打，OPS達到0.955，被視為全聯盟最強火力之一，若投打兩端都達到預測值，大谷的勝利貢獻度WAR將高居兩聯盟之冠。

數據顯示，大谷打者WAR預估5.3、投手WAR預估2.6，合計高達7.9，被視為MVP級別的整體表現；若能順利達成，將有機會挑戰個人連續4年、也是生涯第5度獲選MVP的壯舉。

不過，報導最後也提到，大谷要真正完成「雙規定」（投打兩端都達規定局數／打席）的難度仍相當高；畢竟他在2025年投手端僅出賽14場先發、47局，距離完整輪值與長局數投球仍有一段路要走，如何在維持健康的前提下兼顧投打負荷，將成為道奇隊與大谷團隊在2026年最大的課題。