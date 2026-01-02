曾在經典賽「抗荷」4.1局好投　吳哲源高掛球鞋：邁向人生下一階段

▲2023WBC世界棒球經典賽吳哲源。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／綜合報導

兩度隨中信兄弟奪下台灣大賽冠軍、2023經典賽「抗荷」中繼4.1局好投讓無數球迷印象深刻的31歲右投吳哲源，2日晚間在社群平台宣布暫別這項（棒球）最熱愛的運動，「高掛球鞋，邁向人生的下一個階段。」

吳哲源2022年迎來生涯巔峰，單季繳出11勝1敗、防禦率2.85的亮眼成績，然而他在2023年5月一次投出曲球後右肩突感無力退場，隨後長達一年半未能重返一軍；本季僅在二軍出賽6場，防禦率高達10.29，最快球速也僅偶爾突破140公里，最終兄弟確定不再續約。

吳哲源在文中以一段回憶開場，重現自己當年進職棒的起點，他寫下：「2016 中華職棒選秀會第十輪，中信兄弟球團指名投手吳哲源」，並回憶十年前聽到司儀唱名時的心情，「內心百感交集。那是夢想成真的瞬間，也是我第一次真正意識到，這條路，將會走得不容易；從那天起，證明自己成了我心中最堅定、也最誠實的信念。」

談及穿上中信兄弟球衣的這十年，吳哲源形容那是「人生中最珍貴的一段時光」，他提到在狀況順遂時「有貴人提攜」，在面對低潮與挑戰時也「總有人在身旁給我力量」。

而在生涯後段的角色轉換，對他而言更是一段重要的自我完成：「在一次次調整、轉型與堅持之中，我得以在生涯後期，以先發投手的身分，完成屬於自己的角色。」

除了球團生涯，他也特別提到自己披上國家隊戰袍、出戰世界棒球經典賽的榮耀，坦言那是當年剛踏入職棒時從未想像過的高度：「更難能可貴的是，能夠身披中華隊戰袍，代表國家出戰世界棒球經典賽，這是當年剛被選進職棒的我，從未想像過的榮耀。」

在文末，吳哲源說自己追逐棒球夢走了二十年，「很精彩，也很珍貴」，但也坦承再努力，身體終究會給出提醒；他寫道：「然而，再怎麼努力，身體終究會給出提醒，在與傷勢長時間對話、反覆思考之後，我決定暫別這項我最熱愛的運動，高掛球鞋，邁向人生的下一個階段，在家人與孩子最需要我的時候，回到他們身邊，陪伴他們成長。」

最後，吳哲源向球團、教練、隊友、防護團隊以及球迷致謝，並特別感謝一路陪伴他的父母、家人與朋友，「是你們，讓這場棒球夢，得以完整而美好，」他也表示未來將帶著回憶與感謝繼續向前，並以球衣背號與身份作結：「我是中信兄弟93號，吳哲源。」