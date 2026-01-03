運動雲

CPB／張喜凱好投破功在第6局！隊友失誤後挨3分砲　海豚遭藍襪逆轉

▲張喜凱。（圖／中國棒球城市聯賽官方微博）

記者胡冠辰／綜合報導

中國城市棒球聯賽（CPB）2日晚間續戰，前台鋼雄鷹投手張喜凱披掛上陣，代表廈門海豚先發迎戰深圳藍襪；張喜凱前5局壓制力十足，一度握有勝投資格，未料第6局因守備瑕疵讓戰局急轉直下，最終他主投5.2局失4分（僅1分責失），球隊以4比7落敗，張喜凱也吞下敗投。

張喜凱開局狀態穩健，首局就用連續三振展現球威，前5局僅被攻下1分，成功掌握場上節奏；比賽進入6局上半，他續留場上投球，在兩出局、二壘有人時讓對手擊出外野飛球，原本看似能順利結束該局，卻因隊友接球出現疏漏，讓深圳攻勢延續。

把握住這次機會，深圳外援重砲賈克斯（Jaxx Groshans）隨後逮中球路，一棒掃出3分全壘打，直接翻轉比數並主導戰局，單場灌進4分打點成為勝負分水嶺；張喜凱在該局投到5.2局退場，總計被敲6支安打、其中包含1轟，送出3次三振、2次四壞，賽後防禦率仍維持在1.59。

除了張喜凱外，本日也有多位台灣球員在聯賽亮相，包括陳育軒、楊家維、鄭鎧文皆有上場，其中鄭鎧文4打數擊出1支安打。投手方面，前統一獅投手李嘉祥後援1.1局失2分；曾品洋同樣登板，後援0.2局無失分，投球內容也受到關注。

關鍵字： 張喜凱、棒球

