快訊／「從新竹轉戰新竹」！李漢昇寫另類紀錄　攻城獅曝放人關鍵

▲「從新竹轉戰新竹」，李漢昇告別攻城獅加盟洋基工程。（圖／攻城獅、洋基工程提供）

記者杜奕君／台北報導

現年31歲的控衛李漢昇，2日寫下台灣雙職籃「另類轉隊紀錄」，在TPBL職籃新竹御嵿攻城獅宣布釋出離隊後，隨即轉戰PLG職籃洋基工程，巧合的是，兩支球隊的主場根據地都在風城新竹，這樣的「從新竹轉戰新竹」戲碼在台灣實屬罕見。對此，攻城獅總經理張樹人也特別說明，選擇放手李漢昇，還讓他轉戰「隔壁棚」對打球隊的最大主因。

曾是2020年SBL「選秀狀元」的李漢昇，在進入台灣雙職籃時代後，陸續效力高雄全家海神、台南台鋼獵鷹，再到2024年轉戰攻城獅效力至今。

不過李漢昇本季在攻城獅上場時間銳減，至今僅出賽6場，平均12分鐘的出賽時間貢獻2.7分、1籃板、2助攻，在2026年到來的第2天，就無預警由攻城獅宣布釋出，隨後並由同樣來自新竹的PLG職籃洋基工程納入陣中。

攻城獅總經理張樹人表示，「李漢昇本季在球隊體系中，確實發揮空間受限，加上他的太太是新竹人也即將生產，基於希望球員能得到更多發揮空間的立場，因此決定釋出，也祝福他在洋基能夠有好的發展。」

李漢昇本人則說，「主要也考量發展空間，加上洋基工程主場也在新竹，老婆再兩、三周也快要生了，因此才決定加入洋基工程，目前投入團隊訓練大概兩天，一切都還在適應中。」

據了解，洋基工程在開季4連敗一勝難求情況下，近期仍不斷「招兵買馬」，積極向PLG、TPBL雙職籃乃至於SBL聯賽，爭取可用之兵加盟助陣機會，今日洋基工程除了宣布簽下李漢昇外，也找來上季一度暫別職籃舞台，轉戰3X3籃球的鋒線好手張伯維。

現年35歲的張伯維，經歷酒駕事件一度重振，2023-24賽季在當時的高雄鋼鐵人繳出9.1分、2籃板、1助攻，不過上賽季鋼鐵人解散後，張伯維並未獲得其他球隊青睞，職籃路暫時告終。不過在洋基開季戰績低迷，迫切需要人手支援下，再次獲得重返職籃機會。