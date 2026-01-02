運動雲

>

快訊／「從新竹轉戰新竹」！李漢昇寫另類紀錄　攻城獅曝放人關鍵

▲「從新竹轉戰新竹」，李漢昇告別攻城獅加盟洋基工程。（圖／攻城獅、洋基工程提供）

▲「從新竹轉戰新竹」，李漢昇告別攻城獅加盟洋基工程。（圖／攻城獅、洋基工程提供）

記者杜奕君／台北報導

現年31歲的控衛李漢昇，2日寫下台灣雙職籃「另類轉隊紀錄」，在TPBL職籃新竹御嵿攻城獅宣布釋出離隊後，隨即轉戰PLG職籃洋基工程，巧合的是，兩支球隊的主場根據地都在風城新竹，這樣的「從新竹轉戰新竹」戲碼在台灣實屬罕見。對此，攻城獅總經理張樹人也特別說明，選擇放手李漢昇，還讓他轉戰「隔壁棚」對打球隊的最大主因。

曾是2020年SBL「選秀狀元」的李漢昇，在進入台灣雙職籃時代後，陸續效力高雄全家海神、台南台鋼獵鷹，再到2024年轉戰攻城獅效力至今。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過李漢昇本季在攻城獅上場時間銳減，至今僅出賽6場，平均12分鐘的出賽時間貢獻2.7分、1籃板、2助攻，在2026年到來的第2天，就無預警由攻城獅宣布釋出，隨後並由同樣來自新竹的PLG職籃洋基工程納入陣中。

攻城獅總經理張樹人表示，「李漢昇本季在球隊體系中，確實發揮空間受限，加上他的太太是新竹人也即將生產，基於希望球員能得到更多發揮空間的立場，因此決定釋出，也祝福他在洋基能夠有好的發展。」

李漢昇本人則說，「主要也考量發展空間，加上洋基工程主場也在新竹，老婆再兩、三周也快要生了，因此才決定加入洋基工程，目前投入團隊訓練大概兩天，一切都還在適應中。」

據了解，洋基工程在開季4連敗一勝難求情況下，近期仍不斷「招兵買馬」，積極向PLG、TPBL雙職籃乃至於SBL聯賽，爭取可用之兵加盟助陣機會，今日洋基工程除了宣布簽下李漢昇外，也找來上季一度暫別職籃舞台，轉戰3X3籃球的鋒線好手張伯維。

現年35歲的張伯維，經歷酒駕事件一度重振，2023-24賽季在當時的高雄鋼鐵人繳出9.1分、2籃板、1助攻，不過上賽季鋼鐵人解散後，張伯維並未獲得其他球隊青睞，職籃路暫時告終。不過在洋基開季戰績低迷，迫切需要人手支援下，再次獲得重返職籃機會。

關鍵字： 李漢昇攻城獅洋基工程張伯維台籃PLGTPBL

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

2026開春最猛爆扣！　獨行俠狀元「旗子哥」弗拉格秀雄鷹猛灌

2026開春最猛爆扣！　獨行俠狀元「旗子哥」弗拉格秀雄鷹猛灌

快訊／不再只有補強啦啦隊　洋基工程宣布李漢昇、張伯維攜手加盟

快訊／不再只有補強啦啦隊　洋基工程宣布李漢昇、張伯維攜手加盟

「死神」也會妙傳！　杜蘭特單場狂送11助攻改寫隊史神紀錄

「死神」也會妙傳！　杜蘭特單場狂送11助攻改寫隊史神紀錄

金塊慘中傷兵魔咒！「大V」也倒下　腿傷將缺陣長達4周

金塊慘中傷兵魔咒！「大V」也倒下　腿傷將缺陣長達4周

2026年度重點賽事預告！　名古屋亞運、世界盃足球賽聖戰到來

2026年度重點賽事預告！　名古屋亞運、世界盃足球賽聖戰到來

快訊／中華奧會主席正式交接　林鴻道卸任、新任主席蔡家福登場

快訊／中華奧會主席正式交接　林鴻道卸任、新任主席蔡家福登場

快訊／「野獸」林志傑回歸日期確定　1月3日主場戰獵鷹

快訊／「野獸」林志傑回歸日期確定　1月3日主場戰獵鷹

首屆大專智能運動會登場　跨界合作推動智能競技

首屆大專智能運動會登場　跨界合作推動智能競技

馬刺外線大迷航！　溫班亞瑪爆砍29分仍苦吞2連敗

馬刺外線大迷航！　溫班亞瑪爆砍29分仍苦吞2連敗

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

倒數後玖壹壹合體周湯豪　驚喜合作舞台嗨翻全場

熱門新聞

大谷翔平「3轟10K傳說」只排在第二！大聯盟2025年十大名場面第一名是它

深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人　均薪可望成日投史上第2高

美媒點名洋基迷「先忍住」　別急著要求開除布恩、矛頭改指卡許曼

元旦IG告別！魏全宣布暫別球員生涯　曾在新莊城堡阻止兄弟拋下黃彩帶

道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪、40人名單空缺浮現

12強變16隊！世界12強賽迎來新時代　資格賽首站中國開打

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大聯盟2025十大名場面　大谷「3轟10K傳說」僅第二　

2深夜重磅！今井達也3年約加盟太空人

3美媒點名洋基迷「先忍住」

4魏全宣布暫別球員生涯

5道奇接觸比薛特　洋基等5隊加入爭奪

最新新聞

1蘇泰安曝新洋投有望「下週前確定」

2MLB官網點名洋基十大最狂初登場

3李漢昇從新竹轉戰新竹　攻城獅曝放人關鍵

4高志綱育才協會首場交流營

5魏全宣布暫別球員生涯

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【心臟爆擊】三上悠亞可愛熱跳「撒嬌舞」❤

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【洋基工程四本柱】睦那京×李素敏×崔洪邏×朴淡備下班路美爆！

【別再看錯】去年被誤認成台北101　天空塔直接「亮燈指方向」網笑翻

張惠妹獻唱方大同〈特別的人〉　全場大合唱聽哭惹QQ

張惠妹也瘋CORTIS！　嗨唱：吳麗萍搭對賽

【不平靜夜】高雄跨年夜不平靜！　晚會現場驚見施放信號彈

范曉萱唱大S作詞歌曲　「我把她也帶來台東了」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366