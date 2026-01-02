快訊／不再只有補強啦啦隊　洋基工程宣布李漢昇、張伯維攜手加盟

▲洋基工程宣布李漢昇加盟。（圖／洋基工程提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃本季新成立的洋基工程，開季至今4連敗，整體表現低迷情況下，2日球隊宣布簽下稍早由TPBL職籃新竹御嵿攻城獅宣布釋出的李漢昇，他也達成「從新竹轉戰新竹」的另類紀錄。另外，洋基還簽下張伯維，讓他獲得重返職籃舞台機會。

洋基工程籃球隊今(2)日宣布李漢昇、張伯維正式加入團隊，強化後場深度與團隊進攻。 現年31歲的李漢昇，曾於T1聯盟時期締造單場16分、12籃板、10助攻的表現，成為聯盟首位完成大三元的本土球員。

上季效力TPBL新竹御嵿攻城獅，以強悍的防守和外線幫助球隊。總經理錢韋成表示，「漢昇的加入不僅提升球隊後場防守侵略性，適時提供外圍火力，更重要的是能串連團隊進攻。」

而現年35歲的前鋒張伯維，2023-24賽季效力於高雄鋼鐵人，場均能繳出9.1分、2籃板、1助攻，三分球命中率36.8%。張伯維表示，「感謝球團給我這個機會重返職業舞台，我會展現一貫的拚勁從防守出發，為團隊帶來更多的經驗和能量。」

至於攻城獅方面，則表示經雙方充分溝通後，基於整體戰力規劃考量，與球員李漢昇達成共識，即日起結束合作關係。李漢昇本季受到傷勢困擾，出賽時間相對受限。儘管如此，李漢昇仍於訓練與比賽中保持專業態度，努力為團隊帶來貢獻。

攻城獅球團非常感謝李漢昇近兩年對球隊的付出與投入，也祝福他未來能在更具發揮空間的環境中，持續展現自身價值。

▲張伯維重返職籃舞台加盟洋基工程。（圖／洋基工程提供）