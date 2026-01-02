MLB官網點名洋基十大最狂初登場　賈吉、奧斯汀同場首打席開轟

▲奧斯汀（Tyler Austin）與賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



紐約洋基隊史星光熠熠，不少傳奇球星的「大聯盟初登場」更成為球迷永遠記得的經典畫面；MLB官網近日特別撰文指出，2016年8月13日，新秀奧斯汀（Tyler Austin）與賈吉（Aaron Judge）同場在生涯首打席開轟，寫下聯盟罕見紀錄；而後者更一路成長為球隊隊長，象徵洋基新時代的開端。

回到那天，洋基體育場瀰漫的不只是炎熱與濕氣，還有「變革將至」的氛圍；當天球隊才剛向羅德里奎茲（Alex Rodriguez）舉行賽前送別儀式，卻被一場震耳欲聾的雷雨打斷，此時賈吉正站在待打區等待，他坐擁「最佳視角」，親眼看著隊友奧斯汀在大聯盟首打席就把球勾出右外野短牆外形成全壘打。

賈吉賽後回憶仍難掩興奮：「我在待打區時真的超興奮，我當時想：我現在只要碰到球就好了。結果他不只碰到球，還把球轟向中外野深處、炸裂成446英尺超大號全壘打，成為洋基球迷永遠記得的初登場畫面。

洋基隊史10大精彩初登場（依榜單排序）：

一、奧斯汀、賈吉同場首打席開轟 史上唯一隊友組合（2016年8月13日）

多年後，奧斯汀談到賈吉仍忍不住開玩笑：「記得喔，是我先打的。」

當天奧斯汀先把安德里斯（Matt Andriese）的投球送進右外野短牆後，賈吉緊接著轟出446英尺中外野巨砲，甚至越過紀念公園上方玻璃板震撼全場；奧斯汀形容那球威力：「那球打得超重。」

這支全壘打是當時新洋基球場啟用約9年來最遠的全壘打之一，也被視為未來隊長時代的前奏，奧斯汀與賈吉更成為史上第一對「同場、同隊、首打席都開轟」的隊友組合。

二、范阿塔（Russ Van Atta）夢幻首秀：完封＋4安猛打（1933年4月25日）

26歲的范阿塔初登板就投出5安打完封，打擊端更是4打數4安打、跑回3分並貢獻1分打點，帶領洋基16比0大勝當年將奪下冠軍旗的華盛頓參議員。

不過比賽中也爆發大亂鬥，起因是洋基的查普曼（Ben Chapman）與華盛頓的邁爾（Buddy Myer）在二壘衝撞，拳頭滿天飛，甚至有約300名球迷衝進場內，警方逮捕5人；范阿塔該季最終12勝4敗、防禦率4.18，但後來因火災逃生受傷影響，狀態再也回不到巔峰。

三、狄馬喬（Joe DiMaggio）初登場3安跑回3分 傳奇開場（1936年5月3日）

狄馬喬以高期待登上大聯盟舞台，初登場就繳出6打數3安打、跑回3分，還敲出三壘安打並貢獻1分打點，率隊14比5擊敗布朗，也開啟名人堂傳奇生涯。

四、貝拉（Yogi Berra）首戰就炸裂 358轟傳奇從這一轟開始（1946年9月22日）

貝拉初登場面對費城運動家，在雙重賽第一戰繳出4打數2安打，包括一發全壘打與2分打點，幫助洋基4比3取勝。

那支從弗洛雷斯（Jesse Flores）手中轟出的全壘打落在右外野下層看台，成為他大聯盟生涯358支全壘打的第一支。

五、「艾爾杜克」赫南德茲（Orlando “El Duque” Hernandez）華麗登場 賽後眼眶泛淚（1998年6月3日）

古巴投手赫南德茲初登板就用招牌高抬腿投球技驚四座，7局僅失1分、送出7次三振，帶領洋基7比1擊敗魔鬼魚；賽後他談到首次在這麼多觀眾面前投球的情緒：「我已經很久沒有在這麼多球迷面前投球了，熱身之後，我的眼睛都泛淚了，那非常感動，但後來也給了我力量。」

六、田中將大首秀7局8K 挨全壘打仍強勢回穩（2014年4月4日）

田中將大在洋基初登板對上藍鳥，雖然第3球就被卡布雷拉（Melky Cabrera）轟出全壘打，但他很快回穩，7局失3分、被敲6安飆8K，帶領洋基7比3贏球。

七、泰姆斯（Marcus Thames）首球就轟「巨怪」強森（Randy Johnson） 全場直接謝幕（2002年6月10日）

泰姆斯因外野手里維拉（Juan Rivera）受傷獲得升上大聯盟的機會，沒想到初登場第一球就把「巨怪」強森（Randy Johnson）轟出全壘打，兩分砲落在紀念公園左中外野上方防護網，球迷直接送上謝幕致意，成為洋基球迷至今仍津津樂道的超狂初登場。

八、「火星人」多明奎茲（Jasson Domínguez）初登場第一揮棒就轟韋蘭德（Justin Verlander）（2023年9月1日）

被譽為「火星人」的多明奎茲在大聯盟初登場就完成夢幻劇本：面對韋蘭德（Justin Verlander），第一個揮棒就轟出反方向兩分砲，幫助洋基6比2擊敗太空人。

多明奎茲賽後形容那一刻：「那是我的夢想成真。」他也成為自1965年莫瑟（Bobby Murcer）以來，最年輕在大聯盟開轟的洋基球員。

九、曼森（Thurman Munson）首戰主導完封勝 也談洋基自信文化（1969年8月8日）

曼森在對運動家雙重賽第二戰初登場，除了自身3打數2安打、1得分、2打點、1保送外，更引導投手唐寧（Al Downing）完投完封，洋基5比0贏球；曼森生涯首安是從未來名人堂投手杭特（Catfish Hunter）手中敲出。

曼森當天談到自己對洋基的印象：「我一直都喜歡洋基，因為他們是一支自信滿滿的球隊；不是自大，而是散發出自信。我也希望我有很多那樣的自信。」

當時總教練豪克（Ralph Houk）也大讚曼森的捕手能力，並拿他與泰貝茲（Birdie Tebbetts）相比，還補上一句：「我希望他打得比泰貝茲更好。」最終曼森確實做到了。

十、米利泰洛（Sam Militello）首秀7局只被敲1安 馬丁利（Don Mattingly）籲別捧成救世主（1992年8月9日）

1992年洋基前段賽季缺乏亮點，使得米利泰洛的初登場顯得格外耀眼；他在首戰對紅襪7局僅被敲出捕手潘尼亞（Tony Pena）一支一壘安打，送出5K，洋基終場6比0完封。

賽後米利泰洛說自己很鬆一口氣：「很高興能把這件事先做完，」而球團也試圖降低外界期待，避免再出現新秀被過度捧高後失敗的狀況，隊長馬丁利當時更語重心長提醒：「這很棒，但我覺得我們應該讓他自己安靜一點，我想我們應該讓他把今年剩下的比賽投完，不要把他捧成神或救世主，如果他每一次出賽都能那樣當然很棒，但只看了一場先發就期待他一直那樣，其實不公平。」