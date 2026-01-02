運動雲

高志綱育才協會首場交流營　采盟捐129.6萬巡迴6校挺基層棒球

▲高志綱育才協會首場交流營　采盟捐129.6萬挺基層棒球。（圖／育才協會）

▲高志綱育才協會首場交流營　采盟捐129.6萬挺基層棒球。（圖／育才協會，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

由台灣棒球育才協會主辦、采盟股份有限公司冠名贊助的「2025采盟X育才協會基層棒球教練交流營」，自2025年12月3日展開巡迴校園活動，12月9日在壽山高中棒球場舉辦捐贈儀式，由采盟股份有限公司捐贈129萬6000元款項給台灣棒球育才協會，協助推廣基層棒球運動。

台灣棒球育才協會由統一獅教練高志綱擔任理事長，他自2024年底開始籌畫協會，希望提供最高品質的訓練資源，讓打棒球的孩子在棒球路上更有自信，期望透過協會的努力，為台灣培育更多具有競爭力的棒球人才，2025年6月台灣棒球育才協會正式成立。

▲。（圖／育才協會）

「2025采盟X育才協會基層棒球教練交流營」是台灣棒球育才協會創立後第一個活動，選在壽山高中這一站舉行捐贈儀式，包括壽山高中校長黃華彩、采盟股份有限公司董事長古素琴，以及台灣棒球育才協會理事長高志綱等人都出席活動。

壽山高中校長黃華彩提到，每一位選手訓練過程都非常辛苦，努力會獲得成果，壽山高中這兩、三年成績維持穩定，這次有育才協會前輩們的指導，加上采盟公司給予的贊助，希望選手將來可以代表台灣出國比賽。

采盟股份有限公司董事長古素琴則說，棒球是台灣的國球，是大家共同的語言，采盟在2014年曾在天母球場舉辦活動，邀請偏鄉小朋友看棒球，看到他們在球場很開心，棒球啟發了小朋友的夢想，這份力量讓采盟延續下去，能夠為台灣棒球盡份心力。

▲。（圖／育才協會）

台灣棒球育才協會理事長高志綱表示，謝謝采盟公司、壽山高中讓協會有機會來這邊舉辦活動，職棒是棒球金字塔頂端，期待在底端的基層能慢慢成長，希望今天訓練過後，教練、選手都能有收穫。

這次交流營共巡迴北中南六所學校，包括高雄市前金國中、台南市崇明國中、台中市新社高中、桃園市壽山高中、新北市尖山國中、彰化縣彰藝高中。

由台灣棒球育才協會主辦、采盟股份有限公司冠名贊助的「2025采盟X育才協會基層棒球教練交流營」在2025年12月展開，共巡迴北中南六所學校，由台灣棒球育才協會理事長高志綱帶領講師群親自指導，育才協會還贈送訓練器材給球隊，幫助球員們練習上增添利器。

▲。（圖／育才協會）

「2025采盟X育才協會基層棒球教練交流營」是台灣棒球育才協會創立後第一個活動，理事長高志綱表示，自己這幾年都到美國進修，學習教練相關課程，台灣基層教練想要學習，可能不知道要透過什麼管道，因此找了志同道合的教練，一起進到基層，帶著基層教練一起做訓練，將觀念、技術帶給選手。

在壽山高中這一站，由高志綱帶領講師群官大元、朱偉銘、周廣勝、莊駿凱、詹智堯、郭俊佑、許躍騰、洪紫峯等人參與，分成投手、捕手、內野、外野等區塊進行專項訓練，接著再進行打擊練習，最後再做靜態的心理課程。

有別於其他學校，壽山高中特別向協會提出想增加心理方面課程，總教練郭東晏表示，技術固然重要，但心理也是不可忽視的一部分，有時候就是差在心理層面，且現在18歲就能加入職棒，球員心態成熟度很重要。

▲。（圖／育才協會）

現職在國家運動訓練中心的洪紫峯曾是中華隊心理師，自U12到經典賽都是團隊一員，也曾在基層國中擔任教練，擅長運動心理學，他透過幾個面向跟球員互動，包括照顧情緒，從運動科學談自信，設定比賽計畫等，希望帶給球員幫助。

壽山高中高二張哲麥表示，了解自己比賽當下情緒比較不害怕，能更穩定表現，用享受比賽的心情去應戰。高一彭翊安則說，團隊凝聚力重要，自己是捕手，功能在幫助投手，讓投手有效解決打者，讓其他隊友守備處理，就是團隊合作的展現。

▲。（圖／育才協會）

