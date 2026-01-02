統一獅洋投布局加速！　蘇泰安曝新洋投有望「下週前確定」

▲飛力獅。（圖／統一獅提供）



記者胡冠辰／綜合報導

統一獅休賽季外籍戰力規劃逐步明朗，球團在既有洋投續留與新洋投補強上同步推進；領隊蘇泰安2日指出，球隊新洋投人選有望在下週之前確定，而去年加盟的獅帝芬（Jackson Stephens）目前已進入合約簽署作業，意味新球季外籍投手戰力架構正加速成形。

蘇泰安透露，不論是留隊洋將或新面孔，預計都會在2月初完成報到，讓外籍戰力能與本土投手群在春訓初期就同步進入調整節奏；至於先前持續協商的飛力獅（Felix Pena）目前仍在洽談階段，球團仍保持溝通管道，希望延續其在上季的穩定表現。

回顧統一獅上季外籍投手表現，飛力獅是球隊最重要的先發支柱之一，2025年球季繳出21場先發，10勝3敗、防禦率1.91、127.1局送出95次三振的亮眼成績，堪稱聯盟頂尖水準，因此他的續約與否也將直接影響統一獅新球季的輪值深度。

至於獅帝芬2025賽季出賽4場皆為先發，繳出2勝1敗防禦率2.22、24.1局20次三振，WHIP也有0.95的優異表現；布雷克出賽21場，7勝9敗4.13，表現尚可。

此外布雷克預計會在2月初前後抵台加入球隊春訓；布雷克自2020年來台以來一直是獅隊先發輪值要角，且他與球團2026年仍有合約，球隊也期待他新球季能再度提供穩定的吃局數能力，強化整體投手戰力。

