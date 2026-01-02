瘦到98公斤、體脂15%　周儀翔回歸SBL首秀10分5籃板4助攻作收

▲基隆黑鳶周儀翔回歸SBL首戰，也幫助球隊拿下隊史首勝。（圖／籃協提供）

記者杜奕君／新北報導

第23季SBL超級籃球聯賽2日於板橋體育館點燃戰火，本季首度成軍的基隆黑鳶，在首戰就以88比85撂倒強敵台灣啤酒。其中，本季回鍋SBL效力的「台灣LBJ」周儀翔，全場繳出10分、5籃板、4助攻，雖然也出現7失誤，但仍幫助基隆黑鳶拿下隊史首勝。賽後周儀翔透露，「仍在透過比賽找感覺，不過近期已經瘦到98公斤，體脂率也在15％左右。」

基隆黑鳶本季成軍挑戰SBL舞台，陣中匯集多位前職籃層級戰將，其中最受關注，自然就是前中華男籃主力戰將，有「台灣LBJ」稱號的周儀翔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過往曾在SBL聯賽兩度拿下「年度MVP」殊榮，周儀翔在經歷酒駕事件沉潛過後，選擇重返SBL舞台奮戰，今日賽季首戰也展現減重有成的努力，全場貢獻10分、5籃板、4助攻。

周儀翔透露，「目前體重大概回到跟桃園璞園領航猿時期差不多的98公斤，體脂率在15％左右，目前自己還在慢慢地調整，利用球賽找感覺，這場遇到失誤過多的問題，後續就努力修正。」

周儀翔也說，「此戰順利贏球，靠的是大家努力練習得來的成果，團隊氛圍也都很好，但後續面對2連戰情況，考驗才正要展開。」

今日比賽也多次展現強勢切入挑戰禁區霸氣，周儀翔透露，「豪哥（總教練楊志豪）練習時就不斷要我多切入，今天是賽季第一場，大家都想爭取勝利，因此比賽難免會有激烈碰撞，我吞下技術犯規那球，也是在和裁判溝通，還得多適應尺度。」

▲周儀翔此戰多次強勢挑戰台啤禁區。（圖／籃協提供）