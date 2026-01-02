運動雲

SBL基隆黑鳶也有韓援三本柱　文慧真、安惠志、朱叡智現身人氣高

▲基隆黑鳶專屬啦啦隊，左起日籍Chihiro千紘、最強新人朱叡智、安惠志以及,文慧真。（圖／記者杜奕君攝）

▲基隆黑鳶專屬啦啦隊，左起日籍Chihiro千紘、最強新人朱叡智、安惠志以及文慧真。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

第23季SBL超級籃球聯賽，2日於板橋體育館正式點燃戰火，本季新成立的基隆黑鳶，在啦啦隊應援上，也展現高規格待遇，邀請高人氣「韓援三本柱」文慧真、安惠志、朱叡智，加上日籍啦啦隊成員Chihiro千紘，以及5名本土啦啦隊成員包子、373、柔一、蘿拉與ROMI組成「EVIC CHEER」應援，場邊也吸引不少粉絲進場拍攝。

基隆黑鳶本季成軍參戰SBL聯賽，由「台灣LBJ」周儀翔領軍，包括胡凱翔、朱億宗、吳怡斌、林孟學等多名前職籃本土好手組成，實力不容小覷。

除了場上戰力相當出色外，場邊的應援上，基隆黑鳶更是不含糊，本季在藝維克國際娛樂贊助下，組成包含3名韓籍、1名日籍與5名本土成員的啦啦隊陣容。

其中「韓援三本柱」包括文慧真、安惠志與被封為「超級新人」的朱叡智，日籍成員則是Chihiro千紘，5名本土啦啦隊成員則有包子、373、柔一、蘿拉與ROMI，共同為黑鳶隊史SBL首戰應援助陣。

此戰在韓援三本柱加持下，場邊出現不少死忠粉絲手持相機與長鏡頭進行拍攝，幾名人氣啦啦隊員也在賽前帶來熱舞應援表演，炒熱現場氣氛。

文慧真表示，雖然過去曾在台灣為職棒統一獅應援，但這是她首次參與籃球賽事，「雖然SBL是半職業聯賽，但同樣有總冠軍目標，希望能和黑鳶一樣，在成立第一年就挑戰冠軍。」

安惠志則說，身邊不少韓國啦啦隊好友目前都在台灣從事籃球應援，其中最親近的前輩金賢淑目前效力於TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹，「這次來台灣，當然也是為了總冠軍而來，希望能跟著黑鳶一起衝擊總冠軍。」

「超級新人」朱叡智這次不僅是生涯首度出國，也是首度站上籃球場邊應援，朱叡智形容一切都相當新鮮又開心，能以啦啦隊身分來到台灣，對自己而言是一段難得的體驗。

朱叡智原本只是南韓職棒斗山熊的球迷，因在球場被攝影師捕捉畫面意外爆紅，進而被經紀公司簽下，成為啦啦隊新秀。

朱叡智透露，「自己在南韓出道時間不長，僅約3個月就獲得來台應援的機會，能來台灣真的非常榮幸，希望可以跟黑鳶一起打進總冠軍賽。」

